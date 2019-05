Kino, Mond & Sterne startet am 29. Mai in die Open-Air Kino-Saison 2019

Am Mittwoch, den 29. Mai 2019 startet Kino, Mond & Sterne in seine 25. Saison. Unter dem Motto „die besten Nächte des Jahres“ verwandelt sich die Seebühne im Westpark wieder zu Münchens schönster Freiluftarena. Die Saison 2019 umfasst 97 Nächte cineastischer Highlights und endet mit dem 8. September.

Vor der einzigartigen Kulisse des Amphitheaters am See garantiert das beliebteste Open-Air-Kino der Stadt wieder ein Feuerwerk cineastischer Highlights. Dem Kino, Mond & Sterne Team und seinem Publikum ist es abermals gelungen, ein breitgefächertes Programm aus Blockbustern, Programmkino, Filmjuwelen, Action- und Familienfilm, Dokumentationen, Specials und vieles mehr zusammenzustellen. Dabei ist es den Programmverantwortlichen wichtig, den Kinofans nicht ausschließlich Mainstream zu bieten, sondern Kino in seiner ganzen Vielfalt zu zeigen – vom Spielfilm über Dokus bis Kurzfilm, vom Oscar prämierten Highlight bis zu Kurzfilmen der Hochschule für Film und Fernsehen.

Die Saison startet in schöner Kino, Mond & Sterne-Tradition auch dieses Jahr mit einem bayerischen Filmschmankerl. Mit SAUERKRAUTKOMA als Eröffnungsfilm kehrt der „Provinzsheriff“ Franz Eberhofer aus Niederkaltenkirchen inklusive lakonischem Witz und bayrischer Wurschtigkeit auf die Kinoleinwand zurück.

Bei aller Liebe zum Kino, sehen die Macher des Open-Air Events auch über die Leinwand hinaus. So zeigt Kino, Mond & Sterne zusammen mit den Initiatoren des Volksbegehrens Artenvielfalt in Anwesenheit der Produzenten Melanie und Jan Haft die wunderbare Naturdoku DIE WIESE – EIN PARADIES NEBENAN. ZEIT FÜR UTOPIEN ist eine weitere bemerkenswerte Dokumentation, die mit zukunfts-weisenden Beispielen überrascht. Zahlreicher Münchner Umweltorganisationen stehen an diesem Abend im Mittelpunkt.

Cineasten, Open-Air- und Picknickfans dürfen sich diesen Sommer also auf über 14 Wochen Kino in seiner ganzen Bandbreite freuen.

Einige Highlights vorab:

Mi., 29.05.: Eröffnungsfilm SAUERKRAUTKOMA

Sa., 01.06.: GREEN BOOK

Mo., 03.06.: EUROPEAN OUTDOOR FILM TOUR 18/19 (OmU)

Mi., 05.06.: BOHEMIAN RHAPSODY

Fr., 15.06.: A STAR IS BORN

Fr., 21.06.: AVENGERS: ENDGAME

Sa., 22.06.: Projekt Artenschutz. DIE WIESE

Sa., 29.06.: Kino, Mond & Sterne Sommerfest mit Live-Musik von STRAY COLORS, dem aufsteigenden Stern am Münchner Musikhimmel, mit Kurzfilmen der Hochschule für Film und Fernsehen, Feuerwerk & freiem Eintritt

Mi., 03.07.: 1.500 ste KINO, MOND & STERNE NACHT mit Open-Air-Preview der neuen Musikdoku der Münchner Kultband SPIDER MURPHY GANG

Sa., 06.07.: DIRTY DANCING

Di., 09.07.: Projekt Zukunft. ZEIT FÜR UTOPIEN – WIR MACHEN ES ANDERS