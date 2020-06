Kino, Mond & Sterne startet am 5. Juni in die Open-Air Kino-Saison 2020

Am diesen Freitag, den 5. Juni 2020, startet Kino, Mond & Sterne in seine 26. Saison. Trotz aller Umstände verwandelt sich auch dieses Jahr die Seebühne im Münchner Westpark wieder in Münchens schönster Freiluftarena. Unter dem Motto „die besten Nächte des Jahres“ geht es endlich los mit cineastischen Highlights im Amphitheater am See. Die Saison endet voraussichtlich mit dem 6. September. Alle Infos unter: www.kino-mond-sterne.de

Die Saison startet in schöner Kino, Mond & Sterne-Tradition auch dieses Jahr mit einem bayerischen Filmschmankerl. Mit „Leberkäsjunkie“ als Eröffnungsfilm kehrt Provinzsheriff Franz Eberhofer aus Niederkaltenkirchen inklusive lakonischem Witz und bayrischer Wurschtigkeit auf die Kinoleinwand zurück.

Wie immer bietet Münchens ältestes Open-Air Kino seinem Publikum ein breitgefächertes Programm aus Blockbustern, Programmkino, Filmjuwelen, Action- und Familienfilm, Dokumentationen und Specials. Dabei ist es den Programmverantwortlichen wichtig, den Kinofans nicht ausschließlich Mainstream zu bieten, sondern Kino in seiner ganzen Vielfalt zu zeigen – vom Spielfilm über Dokus bis Blockbuster, vom Oscar prämierten Highlights bis zu Kurzfilmen. Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit gehören auch 2020 ebenso zum Programm wie ausgezeichnete Outdoor-Filme. Cineasten, Open-Air- und Picknickfans dürfen sich diesen Sommer auf Kino in seiner ganzen Bandbreite freuen.

Programm-Highlights im Juni 2020:

„Besser Welt als Nie“ am 13.6.2020

43.600 km, 761 Tage, 41 Länder: einmal mit dem Fahrrad um die Welt. Mit der Frage „was einen glücklich macht“, aber ohne Erfahrung im Radreisen, springt der 24-jährige aus Hessen ins kalte Wasser und fährt von seinem Heimatort einfach los – immer Richtung Osten. Der Filmemacher wird live auf der Seebühne sein und seinen Film dem Publikum persönlich präsentieren.

„Reiss aus – zwei Menschen, zwei Jahre, ein Traum“ am 21.6.2020

Ein halbes Jahr Auszeit wollen sich Ulli und Lena nehmen und von Hamburg nach Südafrika fahren. Dort kommen sie nie an. Stattdessen rollen sie in ihrem alten Land Rover Terés und dem knapp 40 Jahre alten Dachzelt, das sie von Ullis Patentante geschenkt bekommen haben, knapp zwei Jahre durch Westafrika.

„European Outdoor Filmtour” am 8.6.2020 (OmU)

Outdoor, Abenteuer und Reise pur! Seit vielen Jahren begeistert die European Outdoor Film Tour (E.O.F.T.) mit ausgesuchten Dokumentarfilmen. Jedes Jahr wechseln das Programm und die Sportarten, aber eines bleibt: E.O.F.T. zeigt echte Abenteuer. Keine Schauspieler, kein Drehbuch, keine Special Effects. Auch in diesem Jahr präsentiert die E.O.F.T. wieder eine perfekte Mischung aus Adrenalin, Humor und herausragenden sportlichen Leistungen.

„Little Women“ am 20.6.2020

Greta Gerwig‘s Film „Little Women“ erzählt den Werdegang der vier Schwestern Meg (Emma Watson), Jo (Saoirse Ronan), Beth (Eliza Scanlen) und Amy (Florence Pugh) im Nordosten der USA Mitte des 19. Jahrhunderts. Als Vorlage diente ein 1868 und 1869 erschienener zweiteiliger Roman von Louisa May Alcott. Starbesetzte Buchverfilmung (Emma Watson, Timothée Chalamet, Saoirse Ronan und Oscarpreisträgerin Meryl Streep).

„Systemsprenger“ am 17.6.2020

Benni, ist neun Jahre alt, aggressiv und trägt ein Trauma mit sich herum. Benni rastet aus, egal, wohin sie kommt, die Neunjährige fliegt aus Wohngruppen oder Heimen, zur Schule geht sie erst gar nicht mehr. Sie schreit, ist aggressiv und nicht zu kontrollieren. Die Behörden sind mit ihr überfordert. Dabei hat sie mit Frau Bafané eine engagierte Sozialarbeiterin. Immer wieder geben sich ErzieherInnen alle Mühe mit Benni, aber diese Wut lässt sich nicht kontrollieren. Der Film wurde bei den 69. Internationalen Filmfestspiele Berlin mit einem Silbernen Bären ausgezeichnet.

„Lockdown“ am 16.6.2020

Exklusive Filmpremiere der Münchner Produktion, Filmteam live vor Ort.

Weltweit steht die Filmproduktion still, doch eine Münchner Film-Crew dreht aus der Quarantäne heraus das „Lockdown Movie“ – ein Comedy-Thriller über den Lagerkoller der Superlative.

Für Familien:

„Känguru Chroniken“ am 7.6.2020

Wer Fan ist, kann Dialoge oft schon mitsprechen. Manche Pointen sind mittlerweile auf dem besten Wege, zu geflügelten Worten zu werden. Dani Levys Adaption des ersten Teils der Trilogie in vier Teilen von Marc-Uwe Klings ist ein Film bei dem sich Eltern und Kids köstlich amüsieren können.

Auf vielfachen Wunsch des Publikums wieder im Programm:

„A Star is born” am 6.6.2020

Der „beste Filmsong” der Oscars 2019 war „Shallow“ von Lady Gaga. Bereits 1937 schuf William Wellman diesen Klassiker des Hollywood-Kinos. Die neueste Version stammt von Bradley Cooper, sein Regiedebüt. Cooper spielt auch die Hauptrolle, gemeinsam mit Pop-Megastar Lady Gaga.

„Bohemian Rhapyody” am 26.6.2020 (OmU)

Cineastische Feier mit der Band Queen und ihren Leadsänger Freddie Mercury:

England 1970: Farrokh Bulsara hat genug von seinem eintönigen Leben und seinem Job auf einem Londoner Flughafen. Der kreative und extrovertierte junge Mann weiß, dass es da draußen noch mehr geben muss. Auf einem Konzert der Band Smile wittert er seine Chance – die Band Queen ist geboren und mit ihr die Legende Freddie Mercury.

Weitere Highlight im Juni 2020

„Banff Mountain Film Festival” am 15.6.2020 / Nur in ausgewählten Spielorten.

„Int. Ocean Film Tour” am 23.6.2020

„Parasite“ am 10.6.2020

„Joker“ am 11.6.2020

„1917“ am 12.6.2020

„Once upon a time in Hollywood” am 19.6.2020

Neue Informationen zur Saison 2020

Filmstart ab ca. 21.15 Uhr, Einlass ab ca. 20.00 Uhr

Karten sind ausschließlich online zu kaufen, damit ein kontaktloser Einlass gewährt werden kann

Auslastung aufgrund der aktuellen Situation: Maximal 25 % ursprünglichen Zuschauerzahl möglich, deshalb kostet das Ticket dieses Jahr 9 Euro, Sondervorstellungen 11 Euro.

Maskenpflicht beim Betreten, Toilettengang, etc.

Hygiene- und Abstandregeln vor Ort sind zu beachten

Die Bühne (Holzboden) ist dieses Jahr bestuhlt, um Abstandsregelungen einhalten zu können.

Auf den Steinstufen im Amphitheater sind Picknickdecken erlaubt, auch hier wird auf Abstand Wert gelegt.

Sitzkissen und Decken bitte selbst mitbringen, kein Verleih dieses Jahr

Das sogenannte „Wohnzimmer“ wird auch dieses Jahr regelmäßig über Radio Charivari und den Sozialen Medien von Kino, Mond & Sterne verlost.

Das Juni-Programm im Überblick:

Fr. 05.06. Eröffnungsfilm. Leberkäsjunkie Sa. 06.06. A Star Is Born So. 07.06. Die Känguru-Chroniken Mo. 08.06. European Outdoor Film Tour 19/20 (OmU) Di. 09.06. Nightlife Mi. 10.06. Parasite Do. 11.06. Joker Fr. 12.06. 1917 Sa. 13.06. Live vor Ort. Besser Welt als nie So. 14.06. Das perfekte Geheimnis Mo. 15.06. Banff Mountain Film Festival 2020 (OmU) Di. 16.06. Filmpremiere. Lockdown Movie Mi. 17.06. Systemsprenger Do. 18.06. Jojo Rabbit Fr. 19.06. Once Upon a Time in… Hollywood Sa. 20.06. Little Women So. 21.06. Live vor Ort. Reiß aus – Zwei Menschen. Zwei Jahre. Ein Traum Mo. 22.06. Booksmart Di. 23.06. Int. Ocean Film Tour Vol.7 (OmU) Mi. 24.06. Knives Out – Mord ist Familiensache Do. 25.06. Als Hitler das rosa Kaninchen stahl Fr. 26.06. Bohemian Rhapsody (OmU) Sa. 27.06. Enkel für Anfänger So. 28.06. Call Me by Your Name Mo. 29.06. The Gentlemen Di. 30.06. European Outdoor Film Tour 19/20 (OmU)