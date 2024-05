Kino, Mond & Sterne startet am 6. Juni 2024 in die Open-Air Kino-Saison

Am Donnerstag den 6. Juni startet Kino, Mond & Sterne in die Open-Air Kino-Saison 2024 und verwandelt die Seebühne im Münchner Westpark für 99 Nächte in das schönste Freiluft-Filmtheater Münchens.

Auch in diesem Jahr wird das ältestes Open Air-Kino der Stadt wieder den Kultur-Sommer der bayerischen Landeshauptstadt mit Kino in seiner ganzen Bandbreite bereichern. Neben Premieren und Previews bietet der Spielplan liebgewonnene cineastische Traditionen, wie die Outdoor-Filmreihen EUROPEAN OUTDOOR FILM TOUR, das BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL und die INT. OCEAN FILM TOUR.

Der Eröffnungsfilm 2024 ist einer der erfolgreichsten deutschen Filme der letzten zwölf Monate, die Erfolgskomödie CHANTAL IM MÄRCHENLAND.

In der Spielzeit, die mit dem 14. September 2024 endet, erwarten die Kinofans zahlreiche Gäste wie Filmemacher und Abenteurer, verschiedene Programmpunkte, kulinarische Köstlichkeiten und vor allem ein unvergleichliches Sommer-Open-Air-Feeling am See.

Tickets gibt es ab dem 21. Mai 2024