Kirchtrudering: Brand durch Weihnachtsdekoration

Am Sonntag, 11.12.2022, gegen 23:30 Uhr, meldete sich ein Bewohner einer Doppelhaushälfte in Kirchtrudering bei der Feuerwehr und der Polizei und gab an, dass es auf der Terrasse der anderen Haushälfte brennen würde.

Die eingetroffenen Einsatzkräfte konnten nur noch Glutnester auf besagter Terrasse feststellen. Der Mitteiler hatte bereits die Flammen bereits selbst mittels eines Feuerlöschers löschen konnte.

Nach ersten Ermittlungen geriet die Weihnachtsdekoration eines dort wohnhaften Ehepaares (beide über 60 Jahre) durch eine Kerze in Brand, welcher dann auf den abtrennenden Zaun zum Mitteiler übergriff. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde niemand.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Warnhinweis der Münchner Polizei: