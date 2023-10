Kirchweihdult in der Au startet am Samstag

Die Kirchweihdult lädt von Samstag, 14. Oktober, bis Sonntag, 22. Oktober, zum Einkaufen und Bummeln, zum Karussellfahren und Schmankerl-Genießen ein. Mehr als 250 Marktkaufleute bieten ihre Produkte, Waren und Vergnügungen auf dem Mariahilfplatz an. Die Verkaufszeiten der Kirchweihdult sind täglich von 10 bis 19 Uhr. Die Fahrgeschäfte sind täglich von 10.30 bis 19 Uhr geöffnet. Veranstalter der Dult ist das Referat für Arbeit und Wirtschaft der Stadt München.

Clemens Baumgärtner, Referent für Arbeit und Wirtschaft: „Das Dultjahr neigt sich dem Ende. Die Kirchweihdult lädt noch einmal zum Bummeln, Ratschen und Volksfestvergnügen ein. Bei hoffentlich sonnigem Herbstwetter wünsche ich uns allen einen schönen Dult-Ausklang.“ Auch bei dieser Dult wird es eine bunte Palette von Geschirr- und Haushaltswaren, Antiquitäten, Korbwaren, Spielzeug, Gardinen, Filzpantoffeln, Gewürzen, Marmeladen und Trachten geben. Schatzsuchende werden bei den Tandlern fündig, die Raritäten und Sammlerstücke aus vergangenen Zeiten anbieten. In der Neuheiten-Gasse präsentieren die Stände ihre „Wunder“ für die Küche und den Haushalt. Im Schaustellerteil sorgen Autoscooter, Kettenflieger, Russenrad, Kinderkarussell, Schießbuden und Kasperltheater für Volksfeststimmung. Ein Wiedersehen gibt es mit dem Straßenzauberer Roman Breindl. Er tritt bei gutem Wetter täglich auf. Auf der Kirchweihdult ehrt Referent Clemens Baumgärtner zudem die Beschickerin Katharina Palumbo für ihren langjährigen Einsatz auf den Auer Dulten. Bereits seit einem Vierteljahrhundert ist die Nürnbergerin auf dem Mariahilfplatz vertreten. Zu ihrem Sortiment gehören feine Handarbeiten, bestickte Decken, Blusen und Röcke sowie Tischwäsche und handgewebte Stoffe. Der Stand befindet sich an der Ahornallee 30.

Familientag und Gutscheine „Dult ist Kult!“

Den Dienstag,17. Oktober, sollten sich vor allem Familien mit Kindern vormerken. Beim Familientag sind die Preise im Schaustellerteil ermäßigt. Wickel-, Still- und Abstellpätze für Kinderwagen sind vorhanden. Als ideale Geschenkidee – nur noch zehn Wochen bis Weihnachten – gibt es Gutscheine im Wert von 10 Euro zu kaufen online unter http://www.einfach-muenchen.de/dult-gutschein oder in der Tourist Information im Rathaus. Die Gutscheine können bei jedem Stand und Schaustellergeschäft eingelöst werden.

Herbstführung Au & Auer Dult

Wer tiefer in die Geschichte und die Geschichten rund um die Auer Dult eintauchen möchte, kann an einer rund zweistündigen Erlebnistour mit offiziellen München Guides teilnehmen. Während des Rundgangs gibt es an sechs Ständen verschiedene Dult-Schmankerl und eine Fahrt mit dem Russenrad. Tickets sind erhältlich in den Tourist Informationen am Marienplatz und am Hauptbahnhof (Luisenstraße 1) sowie online unter www.muenchen.travel/angebote/buchen/erlebnistour-auer-dult.

Pfarrei Mariahilf: Meditationen, Orgelmusik und -konzert

Gemeindereferentin Elisabeth Rappl bietet täglich um 12 Uhr ihre Mittagsmeditationen an. Samstags, sonntags und am Mittwoch erklingt ab 15 Uhr zusätzlich die „Orgel um Drei“. Zum musikalischen Angebot gehört auch das „Konzert zur Kirchweihdult“ am Samstag, 21. Oktober. Ab 19.15 Uhr spielt Willibald Guggenmos an der Orgel. Das gesamte Programm gibt es unter www.mariahilf-muenchen.de.

Mit dem ÖPNV zur Auer Dult

Rund um den Mariahilfplatz bestehen keine Parkmöglichkeiten. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Auer Dult gut zu erreichen: mit der Stra-ßenbahnlinie 18, den Bussen 52 und 62 sowie mit der U1/2 (U-Bahn-Stationen Fraunhoferstraße oder Kolumbusplatz).

Die nächste Auer Dult ist die Maidult vom 27. April bis 5. Mai 2024.