Kirchweihdult startet am 18. Oktober 2025

Die Kirchweihdult startet am Samstag, 18. Oktober, und lädt bis Sonntag, 26. Oktober, zum Bummeln, Einkaufen, Karussellfahren und Genießen auf dem Mariahilfplatz ein. Rund 250 Marktkaufleute und Schausteller bieten ihre Produkte und Waren zum Verkauf an. Die Verkaufszeiten der Kirchweihdult sind täglich von 10 bis 19 Uhr. Die Fahrgeschäfte haben von 10.30 bis 19 Uhr geöffnet.

Der Referent für Arbeit und Wirtschaft und Dult-Chef, Dr. Christian Scharpf: „Mit der Kirchweihdult geht das Dult-Jahr in seine finale Runde. Noch einmal haben wir Gelegenheit, gemeinsam auf dem Mariahilfplatz zu bummeln, zu ratschen und zu schlemmen. Mein Tipp: eine Führung über die Dult mit unseren offiziellen Gästeführerinnen und Gästeführern – ein besonders spannendes Erlebnis, bei dem selbst waschechte Dult-Fans noch Neues entdecken. Auf eine schöne Herbstdult!“

Die Besucherinnen und Besucher erwartet eine bunte Palette von Geschirr- und Haushaltswaren, Antiquitäten, Trachten, Korbwaren, Spielzeug, Gardinen, Filzpantoffeln, Gewürzen und Marmeladen. Schatzsuchende werden bei den Tandlern fündig, die Raritäten und Sammlerstücke aus vergangenen Zeiten anbieten. In der Neuheiten-Gasse präsentieren die Stände ihre „Küchenwunder“, mit denen sich der Haushalt im Nu erledigen lässt. Autoscooter, Kettenflieger, Riesenrad 1925, Kinderkarussell, Schießbuden und Kasperltheater sorgen im Schaustellerteil für Volksfeststimmung. Zur Auer Dult gehört auch das gute Essen und Trinken. Vom Steckerlfisch und der Bratwurst über den Flammkuchen bis zum glasierten Apfel und der Tüte gebrannte Mandeln, aber auch Münchner Biere und die richtigen Gewürze für jedes Gericht: Das kulinarische Angebot der Dult-Gastronomen sorgt für Stärkung nach einem ausgiebigen Dult-Bummel.

Erlebnisführungen Auer Dult

Wer tiefer in die Geschichte und die Geschichten rund um die Auer Dult eintauchen möchte, kann an einer der rund zweistündigen Erlebnistouren mit offiziellen München Guides teilnehmen. Ein Ratsch mit den Standlleuten gehört immer dazu. Während des Rundgangs werden auch verschiedene Dult-Schmankerl verkostet. Zum Abschluss wird noch gemeinsam eine Runde im Riesenrad 1925 gedreht. Die erste Führung startet am Sonntag, 19. Oktober, 11 Uhr. Weitere Führungen finden am Freitag, 24. Oktober, 16 Uhr, Samstag, 25. Oktober, 11 Uhr und Sonntag, 26. Oktober, 11 Uhr, statt. Treffpunkt für die Touren ist vor dem Hotel „Marias Platzl“, Mariahilfplatz 4. Weitere Informationen und Buchung der Führung unter www.einfach-muenchen.de/dult-fuehrung. Tickets gibt es auch in der Tourist Information am Marienplatz.

Familientag und Gutscheine „Dult ist Kult!“

Ermäßigte Preise bietet der Schaustellerteil am Familientag, Dienstag, 21. Oktober. Bänke für müde Kinder und Erwachsene sowie Wickel-, Still- und Abstellplätze für Kinderwagen sind vorhanden.

Dult-Gutscheine über einen Warenwert von 10 Euro zu kaufen gibt es in der Tourist Information im Rathaus oder auch im Online-Shop unter www.einfach-muenchen.de/gutscheine. Die Gutscheine können auf allen drei Dulten an jedem Stand und bei jedem Schaustellergeschäft eingelöst werden. Sie sind ab Ausstellungsdatum drei Jahre bis Jahresende gültig.

Konzerte der Pfarrei Mariahilf

Die Pfarrei Mariahilf lädt am Samstag, Sonntag und Mittwoch jeweils um 15 Uhr zu „Orgel um 3“ in die Kirche ein. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen

Im Bereich der Auer Dult rund um den Mariahilfplatz bestehen keine Parkmöglichkeiten. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Auer Dult gut zu erreichen: mit der Straßenbahnlinie 18 (Haltestelle Mariahilfplatz, den Bussen 52 und 62 (Haltestelle Schweigerstraße) sowie mit der U1/2 (U-Bahn-Stationen Fraunhoferstraße oder Kolumbusplatz). Nähere Informationen unter www.mvg.de.

Information und Inspiration zur Auer Dult gibt es auf Instagram und auf www.auerdult.de. Dort findet sich auch ein Ausstellerverzeichnis mit komfortabler Suchfunktion.

Die nächste Auer Dult ist die Maidult vom 25. April bis 3. Mai 2026.