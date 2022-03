KIT-München – Besuch der Bürgermeisterin Verena Dietl beim ASB

Halt und Hoffnung – hier und jetzt. Bürgermeisterin Verena Dietl hat bei ihrem heutigen Besuch des ASB München/Oberbayern die Bedeutung des KIT-München für die Landeshauptstadt hervorgehoben. „Den zahlreichen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des KIT-München gebührt mein Respekt und hohe Wertschätzung.“ betonte Verena Dietl ausdrücklich. Sie bedankte sich auch bei Dr. Christian Wolf, Vorstandsvorsitzender des ASB München/Oberbayern, und Dr. Andreas Müller-Cyran, Gründer des KIT-München und Vorstandsmitglied des ASB München/Oberbayern, für die qualifizierte Arbeit des Krisen-Interventions-Teams.

Das KIT-München leistete in Deutschland Pionierarbeit und ist seit 28 Jahren für die Menschen in München da. Durchschnittlich zwei- bis dreimal täglich rückt das Team aus, um Menschen bei Unfällen, Katastrophen oder dem plötzlichen Tod eines Angehörigen in ihren dunkelsten Stunden Halt zu geben. Rund 40 ehrenamtliche Einsatzkräfte stehen dabei rund um die Uhr jährlich etwa 2.000 Menschen mit psychosozialer Akutbetreuung zur Seite.

Finanziert wird das KIT-München durch Zuschüsse der Landeshauptstadt München und des Landkreises München, ein Großteil muss jedoch über Spenden finanziert werden. Ziel ist es, mittelfristig die gesetzliche Normierung der Psychosozialen Akuthilfe (PSAH) zu erreichen.

„Betroffenen wie Angehörigen von Unfallopfern oder traumatisierten Passanten muss qualifizierter psychischer Beistand ereignisnah zur Verfügung gestellt werden. Nicht nachvollziehbar ist, dass die Finanzierung einer solchen Krisenintervention nicht regelhaft sichergestellt ist.“ stellte Verena Dietl kritisch fest.

Klaus Kollenberger, Geschäftsführer des ASB München/Oberbayern und der ASB Rettungsdienst GmbH lobte ausdrücklich die Unterstützung der Landeshauptstadt, wünscht sich aber für die Zukunft eine noch bessere finanzielle Ausstattung für die umfangreichen Aufgaben des KIT – analog etwa zum Rettungsdienst. Die Bürgermeisterin sicherte zu, hier gerne zu unterstützen.

Das KIT-München existiert als weltweit dienstältestes Krisen-Interventions-Team seit 1994. Es war unter anderem beim rassistischen OEZ-Attentat, bei 9/11 in New York oder auch beim German-Wings-Flugzeugabsturz im Einsatz. Bis heute haben die KIT-Fahrzeuge bei ihren Einsätzen die Erde ca. 56-mal umrundet.