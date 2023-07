Kita, Schulen und Sport: Was die Stadt 2024 zusätzlich plant

Geld für den Ausbau der Ganztagsbetreuung an Grundschulen, Investitionen für die Bereitstellung von Kita-Plätzen und für sportliche Großereignisse bzw. Infrastruktur: Im kommenden Jahr plant das Referat für Bildung und Sport (RBS) Mehrausgaben in Höhe von 28,3 Millionen Euro. Demgegenüber stehen geplante Mehreinnahmen von rund 8,8 Millionen Euro. Über die geplanten Projekte und Vorhaben wurden die Ausschüsse für Bildung und Sport des Stadtrats jetzt informiert. Vorbehaltlich der Zustimmung für den Eckdatenbeschluss durch die Vollversammlung sollen in den Geschäftsbereichen des RBS 18 Schwerpunkt-Projekte angegangen werden.

Im Fokus dabei weiterhin: Der Aus- und Aufbau von Angeboten an städtischen Kitas und Grundschulen. So soll etwa die Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich bedarfsgerecht ausgebaut werden. Besonderes Augenmerk liegt hier auf einer organisatorischen Stärkung der Kooperativen Ganztagsbildung. Damit die Träger ihre Aufgaben weiterhin im notwendigen Umfang erledigen können, werden für den städtischen Träger Verwaltungsstellen eingerichtet und die freien Träger mit Sachmitteln für diesen Bereich unterstützt.

Auch wegen des Rechtsanspruchs auf einen Kita-Platz sind bei den Kindertagesstätten ebenfalls weitere Maßnahmen zum Personalerhalt und zur -gewinnung unabdingbar. Gut 230 bisher befristete Stellen unterschiedlicher Professionen in den Kindertagesstätten sollen im nächsten Jahr entfristet werden.

Im Jahr 2024 wird das RBS zudem eine großflächige Umstellung von städtischen Einrichtungen, in denen derzeit noch nicht frisch gekocht wird, auf 100 Prozent Frisch-Mischküche starten. Dafür sollen in einem ersten Schritt 134 städtische Kitas auf dieses Verpflegungssystem umgestellt werden. Um dies zu ermöglichen, muss zusätzliches Personal eingestellt und die notwendige Küchenausstattung beschafft werden.

Im Bereich der Allgemeinbildenden Schulen plant das RBS mit zusätzlichen Sachkosten in Höhe von knapp 1,5 Millionen Euro. Dafür soll vor allem die technische Ausstattung angeschafft werden, die für die vorgesehenen Experimente in den Fächern Chemie und Biologie im neuen LehrplanPLUS zur Oberstufe im G9 notwendig ist (u.a. Kolorimeter, Spektrometer, Temperatur-, Druck- und CO₂-Sensoren).

Im Sport steht nächstes Jahr die UEFA EURO 2024 an – das Großereignis wird den Haushalt einmalig und vom Stadtrad bereits genehmigt mit rund 12 Millionen Euro belasten. Auch für das Champions-League-Finale der Herren, das 2025 in München stattfinden wird, starten die ersten Vorbereitungen. Dafür sind nächstes Jahr genau 770.000 Euro veranschlagt. Für die Planung der Breitensportveranstaltung EuroGames, um deren Ausrichtung 2027 sich München derzeit bewirbt, werden 75.000 Euro benötigt. Alle Actionsportfans können sich ebenfalls freuen: Durch den Umzug des EHC Red Bull München in die SAP-Arena wird das Olympiaeissportzentrum zur Zwischennutzung umgebaut. Unter anderem wird es Boulderwände, Parkour, Trampoline und Fitness-Stationen geben – das RBS rechnet mit Kosten von 1,7 Millionen Euro.