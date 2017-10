KJR-Hallenfußballcup für Kinder und Jugendliche – Anmeldung ab sofort

Die Spielerinnen und Spieler der Jahrgänge 2006 und jünger geben am Samstag, den 2. Dezember 2017 in der Spielklasse U11 im Kinder- und Jugendtreff Trudering – frei.raum, Feldbergstraße 63 ihr Bestes. Beginn ist hier ebenfalls um 10:30 Uhr, das Ende gegen 18 Uhr.

Keine Frage, Fußballspiele in der Champions-League oder bei der WM sind spannend anzusehen. Aber wenn der Ball vor den eigenen Füßen liegt, schießt man die Tore lieber selbst! Beim KJR-Hallenfußballcup bekommen alle Mädchen und Jungen der Münchner Freizeitstätten die Chance dazu. Das Turnier wird am Samstag, 25. November und am Samstag, 2. Dezember aus-getragen. Die Anmeldung läuft ab sofort!

Zum achten Mal lädt der Kreisjugendring München-Stadt (KJR) in der kalten Jahreszeit zum Kicken in der Halle ein. Austragungsorte sind wieder die LOK Arrival in der Halle 23 der Bayernkaserne und der Kinder- und Jugendtreff Trudering – frei.raum. Sowohl Mädchen- und Jungen-Teams als auch gemischte Teams können teilnehmen.

Am Samstag, den 25. November 2017 von 10:30 bis 18:00 Uhr kämpfen die Nachwuchskickerinnen und -kicker der Spielklasse U17 (Jahrgänge 2000 und jünger) in der LOK Arrival, Heidemannstr. 50 um einen Platz auf dem Treppchen.

An einem Tag voller Sport, Spaß und Bewegung dürfen natürlich auch die Verpflegung und eine kleine Belohnung nicht zu kurz kommen. Deshalb ist an beiden Spieltagen für leckeres und gesundes Essen und Trinken gesorgt, das schon in der Startgebühr enthalten ist.

Neben einem Begrüßungsgeschenk winken zusätzliche Preise. Pokale, Urkunden und tolle Sachpreise, darunter Original-Trikots des TSV 1860 mit Unterschriften der 1. Mannschaft, warten auf die siegreichen Teams. Torschützenköniginnen und -könige sowie die fairsten Teilnehmenden werden ebenfalls ausgezeichnet.

Als Highlight des diesjährigen KJR-Hallenfußballcups können alle Teams ihre Spiele mithilfe der Video-Analyse auswerten. In der Spielklasse U11 gibt es außerdem die Möglichkeit, mit Siebdruck und eigenen Motiven einen Sportbeutel individuell zu gestalten.

Anmeldungen sind bis zum 20. November unter www.kjr-fussballcup.de möglich, die Anmeldegebühr beträgt 10 Euro pro Team. Weitere Informationen gibt es auch telefonisch: Für die U11 im KJT Trudering – frei.raum unter 089 / 439 29 62 und für die Spielklasse U17 in der LOK Arrival unter 089 / 31 86 86 81.