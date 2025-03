Klärung von mehreren Einbrüchen im Stadtgebiet München

Wie bereits berichtet wurde am Dienstag, den 03.12.2024 ein 38-Jähriger Tunesier ohne festen Wohnsitz in Deutschland in der Altstadt festgenommen. Er hatte zuvor einen Einbruch begangen und wurde nach der Anzeigenaufnahme einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erlies.

Im Rahmen der intensiv vom Kommissariat 52 geführten Ermittlungen konnten dem 38-Jährigen insgesamt zwölf Einbrüche in Geschäfte und gastronomische Betriebe im Stadtgebiet München nachgewiesen werden, die zwischen dem 28.06.2024 und 27.11.2024 begangen wurden. Diese Einbrüche waren von der Münchner Kriminalpolizei aufgenommen worden und dabei wurden jeweils Bargeldbeträge von mehreren hundert Euro entwendet.

Durch die jeweils durchgeführten Spurensicherungsarbeiten an den Tatorten und die weiter geführten Ermittlungen ergaben sich auch Hinweise auf einen Mittäter, der für einen Teil der Taten mit verantwortlich ist. Dieser Tatverdächtige, ein 27-Jähriger Tunesier ohne festen Wohnsitz in Deutschland, befindet sich bereits seit Anfang November wegen anderer Delikte in Untersuchungshaft. Bei den Ermittlungen ergaben sich noch Hinweise auf weitere Taten im Regierungsbezirk Schwaben und in Baden-Württemberg. Die dortigen Dienststellen der Kriminalpolizei führen die entsprechenden Ermittlungen.