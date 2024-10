Klarer Sieg im Bayern-Duell: Red Bull München schlägt Nürnberg

RBM – NIT 4:0 | DeSousa: „So müssen wir weitermachen“

Der EHC Red Bull München gewann das bayerische Duell gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 4:0 (2:0|2:0|0:0). Vor 7.443 Zuschauern im SAP Garden erzielten Dominik Bittner, Markus Eisenschmid, Tobias Rieder und Yasin Ehliz die Tore für die Mannschaft von Trainer Max Kaltenhauser. Torhüter Mathias Niederberger feierte seinen ersten Shutout in dieser PENNY DEL-Saison.

Spielverlauf

München suchte früh den Weg in die Offensive, Nürnberg lauerte derweil auf Nadelstiche. Da beide Teams gut verteidigten, mangelte es der Partie zunächst an größeren Möglichkeiten. Tore fielen dennoch. In der zehnten Minute wurde Bittners Schuss mit etwas Glück zum 1:0 abgefälscht. Kurz darauf drängten die Ice Tigers in doppelter Überzahl auf den Ausgleich, doch Niederberger und seine Vorderleute verteidigten leidenschaftlich. Es folgte das große Highlight im ersten Abschnitt: Ehliz wurde stark im Slot bedient, spielte dann noch Eisenschmid sehenswert frei und der veredelte die Kombination ins weit offene Tor zum 2:0 für München (18.). Dabei blieb es bis zur Drittelpause.

Nach einem ruhigen Start nahm der Mittelabschnitt mit einem Nürnberger Powerplay Fahrt auf. Die Ice Tigers prüften Niederberger mehrere Male (6.), der Treffer fiel aber auf der anderen Seite: Rieder verwandelte einen Alleingang eiskalt und stellte mit seinem Shorthander auf 3:0 (27.). Im Anschluss ging es hin und her, beide Mannschaften erspielten sich Abschlüsse. Die Tore fielen allerdings weiterhin nur auf einer Seite. Ehliz sorgte mit seinem präzisen Abschluss (39.) für eine Münchner 4:0-Führung nach 40 Minuten.

Im Schlussabschnitt hielten die Red Bulls die Nürnberger auf Distanz. Nur während einer Drangphase der Ice Tigers wackelte der Vorsprung (46.), Niederberger war aber weiterhin nicht zu bezwingen. Sein Konterpart Leon Hungerecker musste häufiger eingreifen und verhinderte einen möglichen fünften Münchner Treffer durch Adam Brooks (56.). Weitere Tore fielen aber nicht. Es blieb 4:0 für den viermaligen deutschen Meister.

Chris DeSousa:

„Es war ein großartiger Sieg. Der Shutout für Mathias war auch sehr positiv für uns. So müssen wir weitermachen.”

Tore:

1:0 | 09:07 | Andreas Eder

2:0 | 17:45 | Markus Eisenschmid

3:0 | 26:10 | Tobias Rieder

4:0 | 38:45 | Yasin Ehliz

Zuschauer:

7.443