Klein und grün: Deutsche Bahn eröffnet ersten Bahnhof aus Holzmodulen in Zorneding

Nachhaltigkeit im Fokus: Holz aus der Region, Batteriespeicher, Wärmepumpe, Photovoltaik • Blaupause für viele weitere Stationen • Zweiter Bahnhof aus Holz ebenfalls am Münchner S-Bahn-Netz in Haar folgt in Rekordzeit

Die Deutsche Bahn (DB) eröffnet heute in Zorneding (Bayern) feierlich das erste Bahnhofs-Empfangsgebäude komplett aus Holz. Im Beisein von Vertreter:innen von Bund, Freistaat und Gemeinde weiht Bernd Koch, Vorstandsvorsitzender der DB Station&Service AG, das 200 Quadratmeter große, moderne und lichtdurchflutete Gebäude ein. Die DB investierte gemeinsam mit dem BMDV, dem Land Bayern und der Gemeinde rund 2,2 Millionen Euro in den Bahnhof.

Bei Bau, technischer Ausrüstung und Inneneinrichtung steht die Nachhaltigkeit deutlich im Mittelpunkt. Das Holz für das Gebäude stammt aus der Region und die einzelnen Bauelemente wurden in einem traditionellen Holzbaubetrieb in Regensburg gefertigt. Das Innovative: Die Module sind standardisiert, so dass – wie bei einem Fertighaus – auf der gleichen Konstruktionsbasis viele verschiedene Grundrisse, Größen und Gestaltungen möglich sind. So können in den nächsten Jahrzehnten viele weitere kleine grüne Stationen entstehen, die individuell, schnell und umweltfreundlich den Zugang zum klimafreundlichen Reisen ermöglichen.

Der Warteraum lädt mit modernen Sitzmöbeln und Lademöglichkeiten für Handys zum Verweilen ein. Reisebedarf, Backwaren und Snacks erhalten Fahrgäste zukünftig in einem ServiceStore DB mit Außensitzplätzen auf dem von der Gemeinde neu gestalteten Vorplatz. Dort entstehen 200 zusätzliche Fahrradparkplätze, eine neue Fahrradrampe verbessert den Zugang. Öffentliche, barrierefreie WC-Anlagen und Ticketautomaten runden das Angebot ab.

Bernd Koch, Vorstandsvorsitzender der DB Station&Service AG: „Unser Ziel ist es, Städten, Gemeinden und unseren Reisenden in kurzer Zeit nachhaltige Bahnhofsgebäude zu bauen. Zorneding bildet das Debüt für eine ganze Reihe weiterer kleiner grüner Bahnhöfe. Denn je einladender und attraktiver der Aufenthalt an unseren Stationen ist, desto mehr Fahrgäste können wir für die klimafreundliche Bahn und damit für die „Starke Schiene“ gewinnen.“

Dr. Corinna Salander, Abteilungsleiterin Eisenbahnen im Bundesministerium für Digitales und Verkehr: „Serielles, nachhaltiges Bauen ist für uns ein Riesenthema. Denn mit dieser Bauweise lassen sich drei wesentliche Vorteile vereinen: es geht schneller, ist nachhaltiger und auf lange Sicht günstiger. Wir werden uns darum dieses Pilotprojekt ganz genau anschauen, weil wir glauben, dass darin große Chancen für die Bauweise der Zukunft liegen.“

Bayerns Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr, Christian Bernreiter, konnte nicht am Termin teilnehmen. Er wurde vom Leiter der Abteilung für Schienen- und Luftverkehr, Alexander Bonfig, vertreten, ließ jedoch seine Grußworte übermitteln: „Unsere freiwillige Finanzspritze ist eine Wertschätzung für die nachhaltigen neuen Bahnhofsgebäude der Deutschen Bahn – klimafreundlich beim Bau und im Betrieb. Solche nachhaltigen Projekte sind Vorbilder und im Interesse unserer Umwelt, der Fahrgäste und Bahnhofsnutzer.“

Piet Mayr, Erster Bürgermeister der Gemeinde Zorneding: „Dieses Bahnhofsgebäude mit der modernen, richtungsweisenden Architektur und die durchdachte Planung dieses Gebäudes sind realer Ausdruck für eine effiziente, nachhaltige und lebenswerte Gemeinde, künftig richtungsweisend für viele Gemeinden unserer Größe in der Bundesrepublik mit Bahnanschluss. Ich freue mich, dass hier wieder ein zentraler Ort der Begegnung für Menschen aus dem Ort und der näheren Umgebung errichtet wurde.“

Der Bahnhof Zorneding ist auch in Sachen Technik grüner Vorreiter: Eine 140 Quadratmeter große Photovoltaikanlage speist die Anlagen mit Sonnenenergie. Überschüssige Energie sammelt ein nachhaltiger Second Life Batteriespeicher des DB-Startups encore aus gebrauchten E-Auto-Batterien, der bis zu 20 kWh Energie aus der Solaranlage speichert und bei Bedarf abgeben kann. Eine klimafreundliche Wärmepumpe sorgt im Winter für angenehme Temperaturen und im Sommer für Kühlung. Oberlichter lassen Tageslicht in den Innenraum, es ist weniger künstliche Beleuchtung notwendig. Alle Leuchten sind mit energiesparenden LEDs bestückt. Die Holzfassade ist außen mit offenporiger Farbe umweltfreundlich lasiert. Das sorgt für ein angenehmes Raumklima.

Neben Zorneding steht mit Haar ein weiterer kleiner grüner Bahnhof kurz vor der Fertigstellung. Aktuell stellt die DB den Rohbau fertig. Der Richtkranz ist nach sechs Monaten Bauzeit bereits auf dem Dach, die Eröffnung ist im Sommer 2024 geplant.

Die Deutsche Bahn bekennt sich klar zur Nachhaltigkeit und ihrer ökologischen, ökonomischen und sozialen Verantwortung entlang ihrer Wertschöpfungskette und darüber hinaus. Im Sinne ihrer Konzernstrategie „Starke Schiene“ macht die DB ihre Bahnhöfe zu Drehscheiben moderner Mobilität, um mehr Menschen von der klimafreundlichen Bahn zu überzeugen.