Klein und grün: Zweiter Bahnhof ganz aus Holz in Haar eröffnet

Die Deutsche Bahn (DB) eröffnet heute in Haar feierlich ein weiteres Bahnhofs-Empfangsgebäude komplett aus Holz. Nach nur etwas mehr als einem Jahr Bauzeit geht damit, nach Zorneding, bundesweit das zweite Bahnhofsgebäude dieser Art in Betrieb. Im Beisein von Vertreter:innen von Freistaat und Gemeinde weihten am Montag, den 8. Juli 2024, Mareike Schoppe, Bahnhofsmanagerin DB InfraGO, Alexander Bonfig, Leiter Abteilung Schienen- und Luftverkehr, Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr und Dr. Andreas Bukowski, Erster Bürgermeister der Gemeinde Haar das 126 Quadratmeter große und moderne Gebäude mit dem charakteristischen runden Fenster ein. Die DB investierte gemeinsam mit dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr und dem Freistaat Bayern rund 1,6 Millionen Euro in den Bahnhof.

Mareike Schoppe, Bahnhofsmanagerin DB InfraGO: „Einladende Bahnhöfe sind ein wichtiger Schlüssel für einen erfolgreichen Nahverkehr. Mit unserem kleinen grünen Bahnhof in Haar tun wir nicht nur etwas fürs Klima. Wir verbessern mit dem ansprechenden Wartebereich und einem Shop auch die Qualität für die rund 10.000 täglichen Fahrgäste. Mit attraktiven Stationen überzeugen wir künftig noch mehr Fahrgäste von der umweltfreundlichen Bahn und der Starken Schiene.“

Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter, vor Ort vertreten von Alexander Bonfig, Leiter der Abteilung Schienen- und Luftverkehr im Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr, schätzt den zweiten grünen Bahnhof: „Der Bahnhof ist nicht nur ein Symbol für Nachhaltigkeit und Klimaschutz, sondern hat einen echten Mehrwert für die Fahrgäste und erhöht so die Attraktivität des Bahnfahrens.“

Dr. Andreas Bukowski, Erster Bürgermeister der Gemeinde Haar: „Das neue, kleine Bahnhofsgebäude schafft nicht nur ein ansprechendes Erscheinungsbild des Bahnhofareals, sondern passt auch zu den Leitlinien unserer Gemeinde. Gespeist mit erneuerbarer Energie, ausgestattet mit einem innovativen Wärmekonzept und kreislauffähig gebaut, entspricht der kleine Bahnhof genau den Zielen zirkulären Bauens, die wir uns für die zukünftige bauliche Entwicklung in Haar auf die Fahnen geschrieben haben.“

Die Nutzer:innen des „Kleinen Grünen Bahnhofs“ können sich über mehr Komfort vor und nach der Bahnfahrt freuen: Im Inneren des neuen Gebäudes befinden sich ein Shop für Reisebedarf sowie ein Wartebereich, der mit einer großen Sitzbank zum Verweilen einlädt. Ein Display informiert in Echtzeit über die nächsten S-Bahn-Abfahrten, sodass Reisende auch bei schlechtem Wetter im Warmen warten können, ohne die S-Bahn zu verpassen. Reisebedarf, Snacks und Getränke erhalten Fahrgäste in einem ServiceStore DB. Außerdem hat die Gemeinde am Bahnhof eine neue, barrierefreie Toilettenanlage errichtet und in Zusammenarbeit mit der DB die Einhausung erneuert.

Der Baubeginn für das neue Gebäude erfolgte im Frühjahr 2023. Bei Bau, technischer Ausrüstung und Inneneinrichtung steht die Nachhaltigkeit deutlich im Mittelpunkt. Das Holz für das Gebäude stammt aus der Region und die einzelnen Bauelemente wurden in einem traditionellen Holzbaubetrieb in Regensburg gefertigt. Das Innovative: Die Module sind standardisiert, so dass – wie bei einem Fertighaus – auf der gleichen Konstruktionsbasis viele verschiedene Grundrisse, Größen und Gestaltungen möglich sind. So können in den nächsten Jahrzehnten viele weitere kleine grüne Stationen entstehen, die individuell, schnell und umweltfreundlich den Zugang zum klimafreundlichen Reisen ermöglichen. Das ikonische riesige runde Fenster an der Stirnseite verleiht dem Gebäude Wiedererkennungswert. Es lässt viel Tageslicht in den Innenraum, damit ist weniger künstliche Beleuchtung notwendig. Alle Leuchten sind mit energiesparenden LEDs bestückt. Die Holzfassade ist außen mit offenporiger roter Farbe umweltfreundlich lasiert. Das Gebäude wird über den Kamineffekt natürlich belüftet und verzichtet auf eine Lüftungsanlage. Auf dem Dach des neuen Gebäudes ergänzt die DB in den nächsten Monaten noch eine Photovoltaik-Anlage, die das Gebäude mit grüner Energie versorgen wird. Eine klimafreundliche Wärmepumpe sorgt im Winter für angenehme Temperaturen und im Sommer für Kühlung.