Kleintransporter fährt in Personengruppe -Verdacht gegen das Rockermilieu verdichtet sich

Körperverletzungsdelikt mit Bezügen in das Rockermilieu

Wie bereits berichtet, kam es gestern, am Mittwoch, 10.06.2020, gegen 16:00 Uhr, zu einem größeren Polizeieinsatz im Bereich der Ungererstraße/Münchner Nordfriedhof. Zu den bislang bekannten Erkenntnissen dürfen wir auf den 1. Nachtrag zum Pressebericht am 10.06.2020, Ziffer 886 verweisen.

Im Laufe der Nacht haben die Ermittler der Münchner Polizei zahlreiche Vernehmungen

durchgeführt und Spuren ausgewertet. Dadurch konkretisiert sich derzeit das Bild des

Tatablaufes. In Ergänzung zu den ersten vorläufigen Ermittlungsergebnissen des

gestrigen Tages wurde zunächst ein 45-Jähriger aus dem Landkreis München an der

Örtlichkeit von zwei Personen zu auf dem Gehweg abgepasst und direkt körperlich

angegangen. Bei diesem Angriff kam, nach dem derzeitigen Ermittlungsstand, auch ein

Stichwerkzeug zum Einsatz.

Nachdem die angegriffene Personen zu Boden gegangen war, entfernten sich die beiden

Angreifer. Zeitgleich kamen zwei Personen aus dem persönlichen Umfeld des 45-Jährigen

dem am Boden liegenden zur Hilfe. In diesem Moment näherte sich ein schwarzer

Kleintransporter, der dann über den Gehweg auf die am Boden liegende Person und deren

Begleiter zufuhr. Es kam dann durch die Insassen des Kleintransporters zu einem

erneuten Angriff, nunmehr gegen alle drei Personen. An diesem Angriff beteiligten sich

auch wieder die beiden Personen, die zu Beginn gegen den 45-Jährigen vorgegangen

waren.

Sowohl die Angreifer als auch die Insassen des schwarzen Kleintransporters entfernten sich dann, wie gestern bereits berichtet, mit mehreren Fahrzeugen.

Die aktuellen Ermittlungen verdichten die Hinweise darauf, dass alle Personen gemeinsame Bezüge in das sogenannte Rockermilieu haben.

Im Zuge intensiver Ermittlungsmaßnahmen wurden im Verlaufe der Nacht im Großraum München aufgrund entsprechender Hinweise bzw. Verdachtsmomente fünf Personen vorläufig festgenommen oder auf Polizeidienststellen gebracht. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Medieninformation sind von diesen Personen vier wieder entlassen worden.

Die Ermittlung hinsichtlich einer möglichen Tatbeteiligung bzw. Zugehörigkeit zu entsprechenden Gruppierungen dauern an.

Im Zuge der weitläufigen Fahndung konnte gegen 20:00 Uhr der schwarze Kleintransporter im Münchner Stadtteil Am Hart aufgefunden werden. Das Fahrzeug wurde zur Spurensicherung sichergestellt, abgeschleppt und wird derzeit untersucht.

Die Ermittlungen werden durch das Kriminalfachdezernat 3 -Organisierte Kriminalität/Rocker- geführt. Die weiteren Ermittlungen sind geprägt von intensiven Nachvernehmungen der Geschädigten sowie weiterer Auswertung der vorliegenden Zeugenaussagen, Hinweise und Spuren.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können oder zur Tatzeit Videoaufnahmen am Tatort gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 3, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.