Kleintransporter kracht gegen Baum – eine Person verletzt

Am Donnerstag, 09.12.2021, gegen 11:00 Uhr, fuhr ein 27-Jähriger mit Wohnsitz im

Landkreis München mit einem Kleintransporter Toyota auf der Miesbacher Straße,

Kreisstraße M 9, von Faistenhaar aus kommend in Richtung Kleinkarolinenfeld.

Nachdem eine größere Menge Schnee von einem Baum auf die Windschutzscheibe des

Kleintransporters gefallen war, verlor der 27-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und

kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr er zunächst einen

Leitpfosten und kippte danach im Straßengraben nach links gegen einen Baum.

Durch die Kollision wurde die Fahrerkabine des Kleintransporters stark eingedrückt und

der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Dieser musste in der Folge durch die

Feuerwehr befreit werden.

Der 27-Jährige wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur ambulanten

Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Kleintransporter entstand Schaden in Höhe

von mehr als zehntausend Euro.

Gegen 11:20 Uhr befuhr eine Streifenbesatzung der Münchner Polizei die Miesbacher

Straße (Staatsstraße 2367) von Höhenkirchen aus kommend in Richtung Faistenhaar. Die

Einsatzkräfte befanden sich auf dem Weg zur Aufnahme des geschilderten

Verkehrsunfalls. Im Bereich einer Linkskurve kam der Streifenwagen Pkw, BMW nach

rechts von der Fahrbahn ab und touchierte dort zwei Bäume.

Die beiden Polizeibeamten wurden durch den Unfall leicht verletzt und durch den

Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am

Dienstfahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Die Unfallaufnahme erfolgte in beiden Fällen durch das Unfallkommando der Münchner

Verkehrspolizei.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Verkehrspolizei geführt.