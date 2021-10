Kleintransporter prallt gegen Hausfassade – eine Person schwer verletzt

Am Sonntag, 03.10.2021, gegen 16:00 Uhr, fuhr ein 53-Jähriger mit Wohnsitz in München mit seinem Kleintransporter auf der Erhardtstraße stadteinwärts. Nachdem er die Kreuzung zur Ludwigsbrücke geradeaus passierte, verlor er zum Beginn der Steinsdorfstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kam er nach links von der Fahrbahn ab und überquerte dabei die entgegenlaufenden Fahrstreifen. Danach fuhr er auf den Gehweg und prallte gegen die dortige Hausfassade.

Der 53-Jährige verletzte sich schwer und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Sowohl am Kleintransporter, als auch an der Hausfassade entstand entsprechender Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Verkehrspolizei München hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.