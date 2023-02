Knapp 400 neue günstige Wohnungen für Azubis

1000 zusätzliche Wohnungen für junge Menschen in Ausbildung bis 2025 – das hat die SPD/Volt-Fraktion im Münchner Stadtrat versprochen. Diesem Ziel kommt die Stadt einen großen Schritt näher. Der Planungsausschuss des Stadtrats hat in seiner heutigen Sitzung 371 neue Appartements für Azubis und Berufsanfänger*innen in Freiham und an der Leibengerstraße in Riem beschlossen. Zusammen mit den Projekten am Innsbrucker Ring und dem Hanns-Seidl-Platz gibt es dann im Azubiwerk fast 700 Wohnungen.

In Freiham wird die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gewofag insgesamt 230 Appartements errichten, davon 190 für Auszubildende und 40 für junge Berufseinsteiger*innen. Wer einziehen möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein sowie eine duale Berufsausbildung machen oder an einer Berufsfach-, Fach-, Techniker- und Meisterschule sowie Fachakademien in München eingeschrieben sein. An der Leibengerstraße entstehen 141 Einheiten, davon 60 Prozent für dauerhaftes Wohnen und 40 Prozent für eine Boardinghouse-ähnliche Nutzung. 40 Einzelappartements werden durch das Azubiwerk belegt, die restlichen 101 vermietet die Stadt an ihre Auszubildenden.

Mit diesen Projekten gibt es dann im Azubiwerk fast 700 Wohnungen. Diese werden dem Handwerkermangel entgegenwirken und sowohl im privaten wie auch im städtischen Bereich dazu beitragen, dass es den dringend benötigten Nachwuchs an Azubis und jungen Arbeitnehmer*innen geben kann. Zum Vergleich: Der Freistaat hat nach dem Verkauf der GBW die staatliche Bayernheim 2018 gegründet und wird bis Ende 2024 exakt 682 Wohnungen in ganz Bayern fertigstellen. In der Münchner Studentenstadt stehen weiter (und wohl bis 2027) fast 1500 Wohnheimplätze für Studierende leer, weil Freistaat und Studentenwerk das Gebäude nicht ordnungsgemäß instandgehalten haben und es Bedenken wegen des Brandschutzes gibt.

Dazu sagt SPD-Stadtrat Christian Köning:

„Für die wirtschaftliche Entwicklung unserer Stadt und gegen den Handwerkermangel benötigt unsere Stadt dringend mehr qualifizierte junge Azubis. Unsere Stadt darf gerade Azubis und junge Arbeitnehmer*innen im sehr teuren München auf dem profitgetriebenen Wohnungsmarkt nicht allein lassen. Unserem Ziel, 1000 Wohnungen im Azubiwerk bis 2025 zu realisieren, kommen wir heute wieder ein gutes Stück näher. Das gelingt uns trotz schwierigster Bedingungen am Wohnungsmarkt, weil wir unsere Prioritäten richtig setzen – anders als der Freistaat, der in München fast 1500 Wohnheimplätze für Studierende leer stehen lässt.“