Körperverletzung in Schwabing: 45-Jähriger zu Boden gestoßen und getreten

Am Mittwoch, 03.11.2021, gegen 00:45 Uhr, befand sich ein 45-Jähriger mit Wohnsitz in

München als Fußgänger im Bereich der Kaulbachstraße. Dort wurde er unvermittelt von

zwei unbekannten Tätern angegriffen. Diese waren nach Zeugenangaben maskiert.

Hierbei stießen die Täter den 45-Jährigen zunächst zu Boden und traten in der Folge auf

diesen ein. Im Anschluss entfernten sich die Täter in Richtung Martiusstraße. Der 45-Jährige wurde durch den Übergriff verletzt und wurde vom Rettungsdienst zur

ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Unmittelbar eingeleitete intensive Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne den

gewünschten Erfolg.

Das Kommissariat 24 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Kaulbachstraße, Gedonstraße,

Martiusstraße, Giselastraße und Leopoldstraße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht,

die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.