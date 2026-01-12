Körperverletzung nach Ladendiebstahl am Ostbahnhof

Gegen 22:00 Uhr meldete eine 41-jährige Mitarbeiterin eines Supermarkts am Münchner Ostbahnhof einen Ladendiebstahl. Eine 18-jährige Ukrainerin ohne festen Wohnsitz hatte zuvor zwei Flaschen Wein aus dem Verkaufsregal genommen, eine davon unter ihrer Jacke verborgen und nur eine Flasche bezahlt.

Die Mitarbeiterin verfolgte die Tatverdächtige zu einem Schnellrestaurant im Ostbahnhof. Dort traf sie auf eine weitere unbekannte Frau sowie mehrere Zeugen. Als die Verkäuferin die entwendete Weinflasche an sich nahm, wurde sie durch die Unbekannte und die 18-Jährige körperlich angegangen. Die unbekannte Täterin flüchtete als die 41-Jährige den Notruf wählte. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung blieb ohne Erfolg. Die übrigen Beteiligten wurden zur Dienststelle der Bundespolizei gebracht. Die Geschädigte blieb unverletzt und benötigte keine ärztliche Behandlung.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurden Identitätsfeststellungen durchgeführt, Atemalkoholtests vorgenommen sowie Drogenschnelltests veranlasst. Bei der 18-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert von 2,5 Promille festgestellt. Auch der Drogenschnelltest war positiv. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden die Beteiligten auf freiem Fuß belassen.