Körperverletzungsdelikt mit anschließendem Diebstahl in Berg am Laim

Am Sonntag, 27.10.2024. gegen 19:45 Uhr, befand sich ein 47-jähriger Lieferant eines Pizzadienstes mit Wohnsitz in München auf einer Auslieferungsfahrt. Am Zielort verließ der 47-Jährige sein Fahrzeug und bemerkte in der Nähe eine Gruppe von etwa 10 Jugendlichen.

Drei Personen dieser Jugendgruppe näherten sich gezielt dem Fahrzeug. Da dies dem 47-Jährigen ungewöhnlich erschien, sprach er die drei Jugendlichen darauf an. Infolge dessen kam es zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen den drei Jugendlichen und dem 47-Jährigen. Im weiteren Verlauf schlugen und traten die drei Jugendlichen auf den 47-Jährigen ein.

Passanten wurden auf den Vorfall aufmerksam, sprachen die Täter an und verständigten die Polizei. Daraufhin flüchteten die Täter unerkannt.

Der 47-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.

Er bemerkte im Nachgang zu dem Vorfall, dass sein Mobiltelefon, sein Geldbeutel, sowie das auszuliefernde Essen nicht mehr vor Ort war. Derzeit ist nicht auszuschließen, dass die Gegenstände während der Auseinandersetzung abhandengekommen sind.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 23 geführt.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, ca. 16 Jahre, schwarze Haare, europäisches Erscheinungsbild, schwarze Jogginghose mit roter Schrift „Hugo“, Gucci-Umhängetasche, russischer Akzent

Täter 2 bis 10: männlich, 14-18 Jahre, dunkel gekleidet

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bad-Schachener-Straße, Echardinger Straße, Bad-Kreuther-Straße (Berg am Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23 Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.