Körperverletzungsdelikt mit schweren Folgen

Am Sonntag, 30.04.2023, gegen 05:15 Uhr befand sich ein 30-Jähriger mit Wohnsitz in München in einer Diskothek in der Münchner Altstadt. Hier geriet er zunächst mit einem 41-Jährigen mit Wohnsitz in Offenbach am Main in eine verbale Auseinandersetzung. In deren Verlauf versetzte der 30-Jährige dem 41-Jährigen einen Kopfstoß und verletzte ihn damit im Gesicht.

Der 30-Jährige entfernte sich daraufhin von dem 41-Jährigen. Der 41-Jährige wiederum suchte den 30-Jährigen erneut auf und schlug diesem unvermittelt ein Glas ins Gesicht.

Der 30-Jährige erlitt durch den Schlag massive Verletzungen im Gesichts- und im Augenbereich. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Klinikum verbracht und sofort operiert.

Ersten Diagnosen zufolge wird der 30-Jährige an beiden Augen irreparable Schäden davontragen.

Gegen den 30-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und gegen den 41-Jährigen ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts der schweren Körperverletzung eingeleitet.

Der 41-Jährige wurde nach Beendigung der Sachbearbeitung der Haftanstalt überstellt. Er wird dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt die Münchner Kriminalpolizei.