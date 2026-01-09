Kommunalwahlen 2026: Jetzt als Wahlhelfende anmelden

Endspurt zur Anmeldung für die Wahlhelfenden: Zwei Monate vor den Kommunalwahlen benötigt das Wahlamt München noch rund 3.500 Freiwillige, die am 8. und 9. März in den Wahlräumen und Briefwahlzentren mit anpacken.

Den Einsatz für die Demokratie belohnt die Landeshauptstadt München mit einer Aufwandsentschädigung zwischen 130 und 180 Euro – je nach Aufgabe im Wahlvorstand. Für den Einsatz am Sonntag können Wahlhelfende entweder einen freien Tag (Beschäftigte im öffentlichen Dienst) oder zusätzlich 50 Euro (alle Wahlhelfenden) beantragen. Für die Einsatzzeit am Montag erstattet die Stadt Arbeitgeber*innen die Personalkosten.

Als Wahlhelfende anmelden können sich alle, die mindestens 18 Jahre alt sind und die deutsche Staatsangehörigkeit oder die Staatsangehörigkeit eines anderen EU-Mitgliedstaats besitzen. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Das Wahlamt bereitet die Wahlhelfenden in Schulungen – in Präsenz und online – auf ihren Einsatz vor.

Wer gemeinsam mit Freund*innen, Familie oder Kolleg*innen unterstützen möchte, kann noch bis Ende Januar ein Wunschteam aus bis zu acht Wahlhelfenden für die Auszählung der Briefwahl bilden. Insgesamt bestehen die Teams aus zehn Personen. Um als Wunschteam mitzuhelfen, meldet sich jedes Teammitglied einzeln im WahlhelferPortal an und trägt im Feld „Wunschteam Briefwahl“ jeweils einen vereinbarten Teamnamen ein. Am 8. März sind über eine Million Bürger*innen aufgerufen, ihre Stimmen für das Amt des Oberbürgermeisters oder der Oberbürgermeisterin, den Stadtrat mit seinen 80 Mitgliedern und die 25 Bezirksausschüsse abzugeben. Insgesamt werden rund 14.000 Wahlhelfende im Einsatz sein.

Infos und Anmeldung unter www.muenchen.de/wahlhelfende.