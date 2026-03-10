Kommunalwahlen: Erste amtliche Ergebnisse, Stichwahl in München

Die ersten amtlichen Auszählungsergebnisse der Kommunalwahlen in München sind online abrufbar unter www.wahlen-muenchen.de. Bei der Wahl zur*m Oberbürgermeister*in hat kein*e Kandidat*in die absolute Mehrheit erreicht. Dieter Reiter (SPD) erhielt mit 35,6 Prozent die meisten Stimmen. Dominik Krause (GRÜNE) erreichte 29,5 Prozent, Clemens Baumgärtner (CSU) 21,3 Prozent. Der öffentliche Wahlausschuss hat heute das Ergebnis der Wahl bestätigt und festgelegt, dass eine Stichwahl zwischen Dieter Reiter und Dominik Krause am Sonntag, 22. März, darüber entscheidet, wer künftig Oberbürgermeister ist.

Wahlbeteiligung

Die Wahlbeteiligung lag bei der OB-Wahl bei 52,3 Prozent und damit höher als 2020. Damals stimmten 49 Prozent der Wahlberechtigten ab. Auch die Zahl der Wähler*innen mit Wahlschein stieg im Vergleich zu den Kommunalwahlen 2020. In diesem Jahr wählten 57,9 Prozent per Brief oder mit Wahlschein im Wahlraum. 2020 waren es 53,6 Prozent.

Wählen im Wahlraum

Die Stichwahl findet am Sonntag, 22. März, von 8 bis 18 Uhr in den selben Wahlräumen wie am Sonntag, 8. März, statt. Wahlberechtigte sollten ihre weiterhin gültige Wahlbenachrichtigung der Kommunalwahlen und ein Ausweisdokument mitbringen. Eine neue Wahlbenachrichtigung wird für die Stichwahl nicht verschickt. Wer die Wahlbenachrichtigung verloren hat, kann den Wahlraum unter www.muenchen.de/wahlraumfinder suchen und mit einem Ausweisdokument wählen.

Briefwahl

Wähler*innen, die bei ihrem ersten Antrag auf Briefwahlunterlagen vor Sonntag, 8. März, das entsprechende Kästchen für die Stichwahl angekreuzt haben, erhalten automatisch die Briefwahlunterlagen für die Stichwahl. Kommen diese nicht bis Freitag, 13. März, an, sollten Wähler*innen sich an das Wahlamt wenden. Eine neue Wahlbenachrichtigung mit Informationen zur Briefwahl wird nicht mehr verschickt. Weitere Briefwahlunterlagen können ab sofort bis Dienstag, 17. März, um 11 Uhr online unter www.briefwahl-muenchen.de beantragt werden. Diese werden spätestens sechs Tage nach der Beantragung mit der Deutschen Post zugestellt. Wer die Briefwahlunterlagen persönlich abholen möchte, hat dazu bis Freitag, 20. März, um 15 Uhr im Kreisverwaltungsreferat und in den fünf Bezirksinspektionen Gelegenheit. Eine Übersicht über alle Ausgabestellen bietet die Website www.muenchen.de/ausgabestellen-briefwahl.

Wahlbriefe an das Wahlamt müssen spätestens am Mittwoch, 18. März, in einen Briefkasten der Deutschen Post geworfen werden. Bis Sonntag, 22. März, um 18 Uhr können Wahlbriefe persönlich in die Behördenbriefkästen am KVR und am Rathaus sowie an den Sonderabgabestellen (nur am Wahlsonntag) eingeworfen werden.

Ergebnisse der Stadtrats- und Bezirksausschusswahlen

Die vorläufigen Auszählungsergebnisse der Stadtrats- und Bezirksausschusswahlen nach Bewerber*innen sind ebenfalls online unter http://www.wahlen-muenchen.de abrufbar. Diese werden derzeit geprüft. Die Ergebnisse des Stadtrats werden laufend bis Mittwoch, 11. März, abends aktualisiert, die der Bezirksausschüsse bis Freitag, 13. März. Die amtlichen Endergebnisse stellt der Wahlausschuss fest. Die öffentliche Sitzung zur Feststellung des Ergebnisses für die Wahl des Stadtrats findet am 19. März, für die Wahl der Bezirksausschüsse am 26. März statt. Dann wird auch das amtliche Endergebnis der Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters festgestellt.

Dank an alle Wahlhelfenden für ihren Einsatz

Am Wahlsonntag und am Montag haben rund 14.000 Wahlhelfer*innen in den Wahlräumen und bei der Briefwahlauszählung unterstützt. Außerdem waren rund 350 städtische Mitarbeitende im Wahlamt, bei it@M, in der Wahlhotline, bei der Briefwahlauszählung, in den Bezirksinspektionen und bei der Ergebnisermittlung im Einsatz.

Wahlleiterin und Kreisverwaltungsreferentin Dr. Hanna Sammüller: „Ich danke allen ehrenamtlichen Wahlhelfenden und den städtischen Kolleg*innen, die bei der Wahl unterstützt haben. Sie haben mit ihrem Einsatz die reibungslose Durchführung der Wahlen in der größten Kommune Bayerns mit rund 1,1 Millionen Wahlberechtigten ermöglicht.“