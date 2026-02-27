Kommunalwahlen: Wahlbriefe jetzt zurückschicken

Am Sonntag in einer Woche, dem 8. März, finden die Kommunalwahlen statt. Wer Briefwahlunterlagen beantragt hat, sollte diese schnellstmöglich ausfüllen und den roten Wahlbrief an das Kreisverwaltungsreferat (KVR) zurückschicken. Der Wahlbrief sollte spätestens am Mittwoch, 4. März, in einen Briefkasten der Deutschen Post eingeworfen werden, damit er rechtzeitig bis zum Wahltag ankommt. Der Versand ist innerhalb Deutschlands portofrei.

Ab Donnerstag, 5. März, empfiehlt das Wahlamt, die Behördenbriefkästen am Rathaus und am KVR zu nutzen. Am Sonntag, 8. März, stehen außerdem verschiedene Sonderabgabestellen im Stadtgebiet zur Verfügung. Die letzte Leerung der Behördenbriefkästen und der Briefkästen an den Sonderabgabestellen erfolgt am Sonntag, 8. März, um 18 Uhr. Wahlbriefe, die später eingehen, kommen nicht in die Auszählung. Einen Überblick über alle Abgabemöglichkeiten bietet die Website http://www.muenchen.de/briefwahlabgabe.

Bisher hat das Wahlamt rund 350.000 Briefwahlunterlagen ausgestellt. Aufgrund einer Änderung der Bayerischen Gemeinde- und Landkreiswahlordnung dürfen diese erst drei Wochen vor dem Wahltermin verschickt werden. In München sind die ersten Unterlagen pünktlich am Montag, 16. Februar, ausgelaufen.