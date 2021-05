Kompakte LED-Lichter für On-Location-Shootings

Rollei bringt eine neue Produktreihe mit dem Namen LUMIS auf den Markt und stellt damit drei neue, kräftige Slim LED-Lichter in RGB vor, die hervorragende Begleiter für die mobile Foto- und Videografie sind. Die LUMIS-Serie erleichtert dabei die Unterscheidung von der bereits bestehenden Lumen-Serie und kommt vor allem mit Leuchten im Hosentaschenformat. Die neuen Mitglieder der Serie namens LUMIS Slim LEDs umfassen neben zwei kompakten LED-Leuchten auch eine größere, alle überzeugen dabei jedoch aufgrund ihrer Kompaktheit im mobilen Einsatz.

Fotos © Rollei

Je nach Bedarf sind die neuen Slim LEDs in S, M oder auch L verfügbar. Gefertigt wurden sie aus hochwertigem Aluminium und sie verfügen über 135 LEDs (Größe S), 276 LEDs (Größe M) oder auch 396 LEDs (Größe L), die gleichermaßen auf Kaltweiß-, Warmweiß und RGB-LEDs aufgeteilt sind.

Foto-Ausflüge, bei denen leichtes Gepäck geboten ist, sind auf diese Weise kein Problem mehr, denn die Geräte finden problemlos Platz in Rucksack oder Hosentasche.

Durch die farbigen LEDs der Geräte lässt sich der Foto- und Videografie außerdem ein bunter Schliff verleihen, der eintönigen Content plötzlich kreativ werden lässt. Die Farbtemperatur der Lichter kann zwischen 3200 und 5600 Kelvin eingestellt werden, ihr Farbwiedergabeindex (CRI) liegt über 95 und verfügt außerdem über eine gleichmäßige Verteilung der Spektralfarben. Beleuchtete Gegenstände sehen also unter diesem Licht besonders natürlich aus. Bedienen lassen sich die LUMIS Slim LEDs übrigens kinderleicht an ihrem OLED-Display, an dem auch die noch verfügbaren Laufstunden angezeigt werden.

Auch zeitintensive Ausflüge sind für die LUMIS Slim LEDs keine Herausforderung. Größe S erreicht bei hundertprozentiger Leistung (4500 K) eine Laufzeit von etwa anderthalb Stunden, Größe M kommt bei der selben Einstellung auf etwa zwei Stunden und Größe L kommt auf drei Stunden.

Eine weitere Besonderheit: Falls die LED-Leuchten nicht mehr als Lichter benötigt werden, so lassen sie sich auch einfach zu einer Powerbank umfunktionieren. Dafür verfügen die Geräte über einen USB-A-Ausgang mit DC 5 V / 2 A (Modelle S und M) und DC 5V / 3 A (Modell L).

Der Lieferumfang umfasst übrigens nicht nur das LED-Licht inklusive Kugelkopf mit ¼-Zoll-Anschlussgewinde, sondern auch Cold-Shoe-Adapter (¼-Zoll-Gewinde) und ein USB-C-Kabel mit 1,8 Metern.