Konzept zum Wassercent unbefriedigend

Das vergangene Woche von CSU und Freien Wählern vorgelegte Grundkonzept zum Wassercent lässt aus Sicht der SWM viele wichtige Fragen offen.

Dr. Florian Bieberbach, Vorsitzender der SWM Geschäftsführung: „Es ist sehr unbefriedigend, dass die Verwendung der Mittel unklar bleibt. So ist etwa völlig offen, wer darüber entscheidet und in welche Regionen das Geld fließt. Der Stadt-Land-Konflikt kann dadurch weiter angeheizt werden. Auch bleibt unklar, ob trotz unserer laufenden Fördermaßnahmen für den Ökolandbau Mittel aus dem Wassercent in unsere Gewinnungsgebiete gehen. Wir haben die Sorge, dass die Kommunen dort leer ausgehen, da wir in den Gewinnungsgebieten schon mit unseren Kooperationen zum Trinkwasserschutz aktiv sind.“

Im Rahmen ihrer „Initiative Ökobauern“ unterstützen die SWM seit 1992 die ökologische Landwirtschaft in ihren Wassergewinnungsgebieten mit Fördermitteln, um die Wasserqualität auch für kommende Generationen zu sichern. Mehr als 185 Betriebe wirtschaften seither boden- und gewässerschonend.

Dr. Florian Bieberbach: „Die Einnahmen des Wassercents aus München müssen verursachungsgerecht in die Wassergewinnungsgebiete für München zurückfließen. Nur so trägt der Wassercent zu einer langfristigen Sicherstellung des Wasserschutzes und der Wasserversorgung bei.“

Mehr Informationen zur Münchner Trinkwassergewinnung