Konzert in St. Stephan München-Sendling am 19.07.2021 im Rahmen der Stadtteilwoche Sendling-Westpark

Musikalische Kostbarkeiten für Violine und Orgel in St. Stephan München-Sendling

Eine musikalische Entdeckungsreise durch mehrere Epochen verspricht das Kirchenkonzert im Rahmen der Stadtteilwoche Sendling-Westpark am Montag, 19.7. um 19.30 Uhr in St. Stephan München-Sendling, Zillertalstraße 47. Der Eintritt ist frei.

Angelika Reintzsch (Violine) und Thomas Rothfuß (Orgel) spielen Werke von Händel, Guilmant, Paradis und Mcfarren. Orgelwerke von Mozart, Galuppi und Lefébure-Wély runden das Konzert ab.

Angelika Reintzsch nahm in ihrer Jugend mehrfach am Wettbewerb „Jugend Musiziert“ teil und wurde 2003 in der Kategorie „Klavier und ein Streichinstrument“ Preisträgerin auf Bundesebene. Sie studierte Violine bei Prof. Thomas Christian an der Musikhochschule Detmold. Nach ihrem Diplomabschluss 2008 folgten weitere Studien bei Prof. Eckhard Fischer sowie dem Aurynquartett und auf verschiedenen Meisterkursen.

Seit 2013 konzertiert und unterrichtet Angelika Reintzsch in München.

Thomas Rothfuß studierte Kirchenmusik und Chorleitung an der Münchner Musikhochschule. Sein Studium schloss er mit dem Kirchenmusik-A-Examen und dem Chorleitungs-Diplom ab.

Seit 1991 ist er als Kirchenmusiker an der Pfarrkirche St. Stephan in München-Sendling tätig. Zudem wirkt er als Pädagoge und musikalischer Leiter an der Münchner Musikschule Bilan.

Als Orgelsolist und Begleiter zahlreicher Instrumentalisten, Sängerinnen und Sänger kann Thomas Rothfuß auf eine reiche Konzerttätigkeit zurückblicken. Die Einspielung mehrerer CDs rundet sein künstlerisches Schaffen ab.

Lassen Sie sich überraschen, welch wunderbare Klangvielfalt die eher ungewöhnliche Kombination von Violine und Orgel bietet!

Folgendes ist zu beachten:

Die Platzkapazität ist begrenzt, es gibt maximal 60-70 Plätze. Es besteht keine freie Platzwahl, die Plätze werden zugewiesen. Vor dem Eingang müssen von allen Konzertbesuchern Namen und Telefonnummern notiert werden. Auf dem Pfarreigelände (auch draußen) und während des Konzertes besteht FFP2-Maskenpflicht.

Nach Beginn des Konzertes ist kein Einlass mehr möglich. Einlass ist ab 19 Uhr. Falls sich kurzfristig in den Bestimmungen der Gesundheitsbehörden und/oder des Erzbistums München und Freising etwas ändert, muss das Konzert eventuell kurzfristig abgesagt werden.