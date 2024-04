Konzert „Klangblüten“ für Flöte und Gitarre mit dem Duo Anaka Konzert 11. Mai 2024 in St. Stephan München-Sendling

In der Reihe Konzert am Samstagabend ist am 11.05. um 19.30 Uhr in St. Stephan (Zillertalstr. 47) das duo anaka zum wiederholten Mal zu Gast.

Katharina Wittmann (Flöte) und Andreas Wittmann (Gitarre) bringen unter dem Titel „Klangblüten“ Werke von Giuliani, Carulli, Ibert, Debussy und anderen zu Gehör.

So wie eine Blüte ihren Duft verströmt und einen Raum durchdringt, mischen sich die zarten Klänge von Flöte und Gitarre bei der wunderbaren Akustik in St. Stephan zu einem Hörerlebnis, das Frühlingsstimmung verbreitet.

Lassen auch Sie sich von den einfühlsamen Klängen des Musikerduos verzaubern!

Die Freunde und Förderer der Stephaner Kirchenmusik e.V. laden herzlich zu diesem besonderen musikalischen Ereignis ein. Der Eintritt ist frei, Spenden sind freundlich erbeten.

Info unter: www.stephaner-kirchenmusik.de

Das duo anaka

Die beiden Künstler gehen bereits seit 1992 beruflich und privat gemeinsame Wege. Diese Verbindung führte 1997 zu der Gründung des „musikateliers“ in Holzkirchen, das seitdem zu einem Zentrum dieser kreativen Partnerschaft geworden ist. Neben der musikalischen Lehrtätigkeit bildet das Konzertieren in einen zweiten Schwerpunkt, der sich 1999 in der Gründung des „anaka duos“ manifestierte. Die Kombination von Flöte und Gitarre ermöglicht die optimale Entfaltung beider Instrumente und bietet gleichzeitig eine außergewöhnliche Klangästhetik. Das Repertoire von anaka umfasst barocke und zeitgenössische Werke und beinhaltet sowohl Originalkompositionen als auch Transkriptionen.

Pfarrkirche St. Stephan, Zillertalstr. 47, München-Sendling (U6 Partnachplatz)

