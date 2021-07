Konzerte, Theater und mehr: Die Freilichtbühne am Knödelplatz

Das Werksviertel-Mitte startet mit der Freilichtbühne am Knödelplatz in die Veranstaltungssaison. Vom 15. Juli bis 1. August verwandelt sich der Knödelplatz, das Herzstück des Werksviertel-Mitte, in den Place-to-be für Konzerte, Musicals, Theaterstücke und Stand-Up-Comedy. Das Programm wurde zusammengestellt um Kultur, Kunst und Künstler zu unterstützen und den Zuschauern wieder den Genuss von Liveveranstaltungen zu bieten. Es ist Teil des Kultursommers der Stadt München.

Sommerzeit ist Open Air Zeit. Und diese startet nun auch wieder im Werksviertel-Mitte am Münchner Ostbahnhof. Am Knödelplatz, mittendrin im aufstrebenden Viertel, dreht sich ab dem 15. Juli alles um Kunst- und Kulturgenuss live und in Farbe. Bereits im vergangenen Jahr konnten wir mit der Kulturbühne am Knödelplatz viele Zuschauer begeistern, Kunst und Künstlern eine Bühne bieten und Lebensfreude vermitteln. Das Programm findet jeweils von Donnerstag bis Sonntag statt. Einlass ist immer eine halbe Stunde vor Beginn der Veranstaltung.

Von Jazz und Soul über Musical bis hin zu Theater und Kinderprogramm

Die Vielfalt des Besonderen – hierfür steht das Werksviertel-Mitte und möchte das auch in allen Veranstaltungen widerspiegeln. Bunt und vielfältig sieht auch das Programm für die Freilichtbühne am Knödelplatz aus.

15. Juli Federnelken 19:30 Uhr (Einlass 19:00 Uhr)

16. Juli Dick im Geschäft 19:30 Uhr (Einlass 19:00 Uhr)

17. Juli A Sophisticated Evening – New York, Moskau, Berlin 19:30 Uhr (Einlass 19:00 Uhr)

18. Juli Kasperle Theater – Kasperl in Afrika 12:00 Uhr (Einlass 11:30 Uhr)

Kasperle Theater – Löwe Leonello 14:00 Uhr (Einlass 13:30 Uhr)

Ecco Di Lorenzo sings Nat King Cole 18:00 Uhr (Einlass 17:30 Uhr)

22. Juli Auslaufmodell. 4.0 19:30 Uhr (Einlass 19:00 Uhr)

23. Juli San2 & His Soul Patrol 19:30 Uhr (Einlass 19:00 Uhr)

24. Juli The Hippie Hippie Shake Tribute Band 19:30 Uhr (Einlass 19:00 Uhr)

25. Juli Farbenzauber (Familienmusical) 12:00 Uhr (Einlass 11:30 Uhr)

Farbenzauber (Familienmusical) 14:00 Uhr (Einlass 13:30 Uhr)

John Garner 18:00 Uhr (Einlass 17:30 Uhr)

29. Juli Son Compadre 19:30 Uhr (Einlass 19:00 Uhr)

30. Juli Musical Deluxe präsentiert „With Love“ 19:30 Uhr (Einlass 19:00 Uhr)

31. Juli Hot Shot Quatsch Comedy Club 19:30 Uhr (Einlass 19:00 Uhr)

1. August Zirkus Bambino 12:00 Uhr (Einlass 11:30 Uhr)

Zirkus Bambino 14:00 Uhr (Einlass 13:30 Uhr)

Lost in a Bar 18:00 Uhr (Einlass 17:30 Uhr)

Rund um die Freilichtbühne am Knödelplatz

Wer vor oder nach dem Konzert, dem Theater oder dem Musicalabend das Viertel genießen möchte, kann das auf jeden Fall tun. Die vielfältige Gastronomie bietet vom authentischen thailändischen Street Food Market über Hawaiianische Bowls und spanischen Tapas Spezialitäten hin zu handgemachter Pasta eine riesige Auswahl, die für jeden Geschmack etwas bereithält. Auch für Drinks nach und während den Darbietungen gibt es viele Möglichkeiten.

Hygieneregelungen

Die Veranstaltung findet Corona-konform mit Reihenbestuhlung, Abstand und reduzierter Besucherkapazität, getreu den aktuellen Hygienebestimmungen, statt.

Kultursommer in der Stadt

Die Freilichtbühne am Knödelplatz ist Teil des Kultursommers in der Stadt.

Alle Infos zum Programm gibt es unter:

Homepage: https://werksviertel-mitte.de/freilichtbuehne-am-knoedelplatz/

Witterungsbedingte Absagen werden 24h vor der Show unter eventfabrik-muenchen.de bekannt gegeben.