Konzertsommer: Noch nie so viele Übernachtungen wie im August

In Münchens Beherbergungsbetrieben sind im August dieses Jahres 2,1 Millionen Übernachtungen registriert worden. Damit war dieser Monat nicht nur der erfolgreichste August, sondern der Monat mit den meisten Übernachtungen überhaupt seit Beginn der Aufzeichnungen 1912. Im Vergleich zum August des Vorjahres sind die Übernachtungszahlen um 18,5 Prozent gestiegen. Die Strategie der Stadt, den Urlaubsmonat August durch ein besonderes Konzertangebot noch attraktiver für Münchens Gäste und die Münchner*innen selbst zu gestalten, hat sich damit offenbar in den Tourismuszahlen der Stadt niedergeschlagen.

Zu den Auftritten der Superstars Adele und Coldplay im August kamen sehr viele Fans nach München, um ihre Idole live auf der Bühne zu erleben. Die Gäste aus Großbritannien generierten mit 98.000 Übernachtungen ein Plus von 84 Prozent. Die Übernachtungen aus den Niederlanden stiegen um 100,1 Prozent auf 73.000, die Übernachtungszahlen aus Skandinavien zeigten mit 53.000 einen Zuwachs um 148,2 Prozent. Auch aus den USA kamen deutlich mehr Gäste als im Jahr zuvor. Ihre Übernachtungen stiegen um 33,8 Prozent auf 120.000.

Bereits im August 2022 hatten Großkonzerte positive Auswirkungen auf die Tourismusentwicklung gezeigt. Im August 2024 wurden die Übernachtungszahlen auch im Vergleich zu 2022 nochmals übertroffen (+15 %). Der Referent für Arbeit und Wirtschaft, Clemens Baumgärtner, der sich vor allem für die Realisierung der Adele-Konzertreihe eingesetzt hat: „Münchens Konzertsommer, allen voran die aufsehenerregende Konzertserie von Adele, haben München international in den Fokus gerückt. In der Stadt sind durch die Konzerte im Olympiapark und in Riem unvergessliche Erlebnisse und Bilder entstanden, die um die Welt gegangen sind. Die resultierenden Werbeeffekte zahlen auf die Destination München als besonderer Ort für kulturelle und exklusive Großereignisse ein. In der Wertschöpfungskette profitierte vor allem die Tourismusindustrie. Aber auch die Münchner selbst waren Gewinner dieses Sommers, denn die Stimmung im Olympiapark, auf dem Messegelände und in der gesamten Stadt war einfach einmalig.“