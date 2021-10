Kostenlose Fahrrad-Workshops und Reparaturkurse für Familien

Was sollten Eltern beachten, wenn sie mit Kind und Kegel durch den Münchner Stadtverkehr radeln? Wie bereiten sie sich und die Kinder am besten darauf vor und wie halten sie ihre Fahrräder instand? Diese und weitere Fragen werden im Rahmen der kostenlosen Workshops und Reparaturkurse beantwortet, die das Mobilitätsreferat ausrichtet. Eltern und Kinder lernen in den Workshops die wichtigsten Grundlagen und können in den Reparaturkursen selbst Hand anlegen.

Sowohl Workshop als auch Kurs dauern ungefähr zwei Stunden und können unabhängig voneinander besucht werden. Die Angebote beginnen immer zu folgenden Uhrzeiten:

– Workshop 1 von 10 bis 12 Uhr

– Workshop 2 von 12.30 bis 14.30 Uhr

– Reparaturkurs von 15 bis 17 Uhr

Die Termine finden an den kommenden beiden Wochenenden statt:

– Samstag, 2. Oktober: Bahnhof Feldmoching

– Sonntag, 3. Oktober: Bordeauxplatz

– Samstag, 9. Oktober: Bunzlauer Platz (vor der Meile Moosach)

– Sonntag, 10. Oktober: Südliche Auffahrtsallee

Eltern können sich per E-Mail an radtraining@muenchenunterwegs.de anmelden mit der Angabe der Personenzahl, Alter der Kinder sowie Ort, Datum und Uhrzeit der gewünschten Angebote. Mehr Informationen unter http://muenchenunterwegs.de/angebote/alltagsradeln.