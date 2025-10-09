Kostenlose Radl-Checks im Oktober

Auch im Oktober können die Münchner*innen wieder ihre Fahrräder kostenlos bei den Radl-Checks des Mobilitätsreferats überprüfen lassen. Der Fokus liegt dabei auf Sicherheitsaspekten; kleinere Reparaturen führen die erfahrenen Radchecker*innen sofort durch. Zum Service gehören das Nachjustieren von Bremsen und Sattel sowie die Überprüfung von Licht, Reflektoren und Reifendruck. Selbstverständlich werden auch die Räder von Kinderwägen und Rollstühlen aufgepumpt. Die nächsten Radl-Checks finden am Freitag, 10. Oktober, am Mangfallplatz (Untergiesing-Harlaching) und am Montag, 20. Oktober, am Grünen Markt (Berg am Laim) statt. Am Donnerstag, 30. Oktober, gibt es außerdem einen Radl-Check am Laimer Anger. Radfahrende können jeweils zwischen 10 und 16 Uhr mit ihrem Fahrrad vorbeikommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Service ist kostenlos.

Weitere Infos gibt es unter muenchenunterwegs.de/termine.