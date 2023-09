Kostenlose Schnitzeljagd für Kinder in Berg am Laim

In diesem Herbst kommt die kreuz & quer-Schnitzeljagd, das beliebte Boxensuchspiel des Mobilitätsreferats, nach Berg am Laim. Von Mittwoch, 20. September, bis Sonntag, 5. November, können Kinder und Familien an dem Lauf- und Suchspiel teilnehmen.

Im Aktionszeitraum sind an verschiedenen Standorten in Berg am Laim bunte Spielboxen aufgehängt. Ziel des Spiels ist es, allein oder im Team möglichst viele Boxen zu finden und dabei Kilometer und Punkte zu sammeln. Fortbewegen dürfen sich die Spieler*innen dabei nur mit Muskelkraft, also zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Tretroller. Auf der Webseite kreuzundquer.de kann der Punktestand verfolgt werden.

Die kreuz & quer-Schnitzeljagd motiviert Kinder und Familien, das eigene Stadtviertel zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Tretroller zu erkunden. Das macht nicht nur Spaß, sondern ist auch gesund für Mensch und Umwelt. Nach dem Motto „Übung macht den Meister“ zielt das Projekt darauf ab, die Sicherheit und Selbstständigkeit von Kindern im Straßenverkehr zu ver- bessern. Dabei soll das richtige Verhalten im Rahmen des Spiels gemeinsam mit den Eltern eingeübt werden. Eltern, deren Kinder noch unsicher oder weniger geübt im Straßenverkehr sind, wird empfohlen, diese in den ersten Spielwochen zu begleiten.

Alle, die mit dem Auto in Berg am Laim unterwegs sind, werden anlässlich des Spiels gebeten, ganz besonders vorsichtig und rücksichtsvoll zu fahren. Noch besser ist es, selbst möglichst viele Wege mit dem Rad oder zu Fuß zurückzulegen. So ist es für alle sicherer.

Die kostenlosen kreuz & quer-Spielmaterialien werden in den Grundschulen im Spielgebiet ausgeteilt und sind zusätzlich in der Stadtteilbibliothek Berg am Laim, im Zeugnerhof, im Nachbarschaftstreff baum20, im Nachbarschaftstreff Westerhamer Straße und im Maikäfertreff erhältlich. Für die beste Grundschule und die drei besten Teams gibt es tolle Preise zu gewinnen.

Das Lauf- und Suchspiel wird in Berg am Laim durch die Vorlesestunden „Mit Geschichten unterwegs“ begleitet. Das Programm findet in Kooperation mit Lesefüchse e.V in der Stadtbibliothek Berg am Laim statt. Die Teilnahme ist kostenlos und eine Anmeldung nicht erforderlich.

Weitere Informationen zu kreuz & quer finden sich unter kreuzundquer.de.