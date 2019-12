Kostenlose Schnupperfahrten mit dem neuen ExpressBus X36 zwischen Allach und OEZ

Am Wochenende vor der Inbetriebnahme des Expressbusses X36 bietet die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) kostenlose Schnupperfahrten an: Damit die Fahrgäste die neue Linie bereits vor dem offiziellen Start in Ruhe „erfahren“ können, sind am Samstag, 14. Dezember, moderne und historische Busse von und nach Allach im Einsatz. Sie pendeln von ca. 10 Uhr bis ca. 16 Uhr im Abschnitt Allach Bf. – Olympia-Einkaufszentrum West.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, den neuen Linienast des ExpressBus-Netzes kennenzulernen. Zur Feier des Tages sind historische Busse des Omnibus-Clubs München (OCM) aus dem MVG-Museum im Einsatz (Erstzulassungen zwischen 1965 und 1980, nicht barrierefrei), ergänzt durch einen Elektrobus und einen umweltfreundlichen Diesel-Hybridbus der neuesten Generation. So kann an diesem Tag nicht nur die neue Linie, sondern auch die Entwicklungsgeschichte der Münchner Linienbusse erfahren werden. Darüber hinaus steht ein MVG-Infobus am Allacher Bahnhof. Servicemitarbeiter verteilen Faltblätter zum X36 und kleine Aufmerksamkeiten an die Fahrgäste.

Der X36 ist die fünfte ExpressBus-Linie der MVG. Sie verbindet den S-Bahnhof Allach (S2) mit dem U-Bahnhof Alte Heide (U6) und stellt attraktive Umsteigemöglichkeiten u.a. an den Stationen Olympia-Einkaufszentrum West (U1/U3), Oberwiesenfeld (U3), Frankfurter Ring (U2), Schwabing Nord (Tram 23) und Studentenstadt (U6) her. Ferner erschließt er die Waldkolonie Allach mit der neuen Haltestelle Spiegelbergstraße. Die neue Linie verkehrt ab Montag, 16. Dezember 2019 montags bis samstags außer an Feiertagen im 20-Minuten-Takt. Im Abschnitt Olympia-Einkaufszentrum – Frankfurter Ring – Alte Heide fährt sie parallel zur bestehenden ExpressBus-Linie X50, die in X35 umbenannt wird. Beide Linien ergänzen sich in diesem Bereich zu einem 6/7-Minuten-Takt, samstags zu einem 10-Minuten-Takt.