Kostenloser Austausch von Kühlschrank & Co. mit „Weißer Ware“

Ab sofort startet die neue Energiesparmaßnahme „Weiße Ware“ des Sozialreferats der Landeshauptstadt München. Sie eröffnet vielen Münchner Bürger*innen mit kleinem Geldbeutel einen Weg, den Energieverbrauch und damit die Energiekosten ihres Haushalts unkompliziert und dauerhaft zu senken. In Kombination mit einer Energieberatung können sie kostenlos bis zu zwei alte, „stromfressende” Haushaltsgroßgeräte gegen energieeffiziente Geräte austauschen lassen. Gleichzeitig bekommen sie wertvolle Tipps für das Stromsparen im Alltag. Anfrageformulare für die Teilnahme und Informationsflyer liegen ab sofort an den Infotheken der Sozialbürgerhäuser, bei der städtischen Schuldnerberatungsstelle sowie bei den beteiligten Energieberatungsstellen und der Koordinierungsstelle Weiße Ware der Caritas München bereit.

Sozialreferentin Dorothee Schiwy hierzu: „Ich freue mich, dass wir mit der Energiesparmaßnahme Weiße Ware nun endlich an den Start gehen können. So können Münchner Haushalten mit geringem Einkommen ihre bisherigen Elektrogroßgeräte mit hohem Stromverbrauch in neue, energieeffiziente Geräte tauschen. Gerade für einkommensschwächere Haushalte sind Kosteneinsparungen jetzt besonders wichtig. Wir tragen damit dem Umstand Rechnung, dass die in den Regelsätzen enthaltenen Pauschalen für Haushaltsstrom und für die Neuanschaffung von Geräten nach wie vor viel zu gering sind. Die Anpassung dieser Pauschalen ist seit langem eine unserer Forderungen an den Bundesgesetzgeber, der bis heute nicht darauf reagiert hat.“

Der Beschluss für die Begründung eines Fonds für das Austauschprogramm wurde bereits Ende 2019 gefasst, ging jedoch wegen der Pandemie erst jetzt in die Umsetzung. Angesichts der zwischenzeitlich stark gestiegenen Energiepreise, die bei den einkommensschwachen Haushalten vielfach zu Energieschulden führen, kann die Maßnahme heute umso mehr bewirken: Laut einer Auswertung des bundesdeutschen Caritas Stromspar-Checks sparen Haushalte, die eine Energiesparberatung in Anspruch nehmen, allein durch den Einbau der vorgeschlagenen Soforthilfen durchschnittlich 190 Euro oder 475 Kilowattstunden Strom pro Jahr ein (bei einem angenommenen Strompreis von 0,40 Cent pro Kilowattstunde). Werden darüber hinaus der alte Kühlschrank und/oder die in die Jahre gekommene Gefriertruhe gegen ein hochenergieeffizientes Gerät ausgetauscht, belaufen sich die durchschnittlichen Einsparungen sogar auf knapp 300 Euro oder 750 Kilowattstunden Strom pro Jahr.

Die Energiesparmaßnahme Weiße Ware ist zunächst für alle Münchner Bürger*innen und deren Haushalte zugänglich, die aktuell Leistungen nach dem SGB II (Bürgergeld) oder SGB XII (Sozialhilfe) beziehen. Ausgetauscht werden die wichtigsten Großgerätekategorien des täglichen Gebrauchs: Tischkühlschrank mit Gefrierfach (Energieeffizienzklasse “D”), Kühl-/Gefrierkombination (“A”), Waschmaschine (“A“) und Geschirrspüler (für Haushalte ab 3 Kindern, ebenfalls “A”). Die Altgeräte müssen funktionieren und im Eigenbesitz des Haushalts sein. Der Tausch erfolgt immer 1:1 mit dem gleichen Gerätetyp, also z. B. Kühlschrank gegen Kühlschrank. Ob der Gerätetausch sinnvoll ist und empfohlen wird, entscheidet die*der Energieberater*in bei der Beratung im Haushalt.

Energieberatungsstellen, die das Weiße-Ware-Programm unterstützen und bei der Bürger*innen den Hausbesuch buchen können, sind derzeit der Stromspar-Check der Caritas München (Telefon 678202-70, E-Mail: stromspar-check@caritasmuenchen. org) und die Energieberatung der Verbraucherzentrale Bayern (Telefon (0800) 8098024-00, gebührenfrei, E-Mail energie@vzbayern.de). Darüber hinaus vermitteln die Sachbearbeiter*innen in den Sozialbürgerhäusern Kund*innen bei Bedarf zur Energieberatung an die I.S.AR. GmbH, die bei der Maßnahme ebenfalls kooperiert.

Wenn der Geräteaustausch stattfinden kann, übernimmt die Koordinierungsstelle Weiße Ware der Caritas München die weitere Abwicklung. Sie informiert die Bürger*innen über den erfolgreichen Ausgang ihrer Anfrage und veranlasst die Auslieferung der Neugeräte über den Elektropartner der Landeshauptstadt. Darüber hinaus ist sie auch Anlaufstelle für alle Fragen zu der neuen Energiesparmaßnahme und stellt das Austauschprogramm stadtweit der Öffentlichkeit und interessierten Organisationen und Kooperationspartner*innen vor.