Kostenloser Radl-Check am Partnachplatz

Das Mobilitätsreferat bietet das ganze Jahr über kostenlose Radl-Checks für mehr Verkehrssicherheit an. Radler*innen können dabei ihr Fahrrad von erfahrenen Radchecker*innen untersuchen lassen. Sie prüfen die Räder auf Sicherheitsaspekte und führen kleinere Reparaturen sofort vor Ort durch. Zum Service gehören beispielsweise das Nachjustieren von Bremsen und Sattel sowie die Überprüfung von Licht, Reflektoren und Reifendruck.

Der nächste Radl-Check findet im Stadtbezirk Sendling-Westpark statt: Am Freitag, 25. April, 10 bis 16 Uhr, werden am Partnachplatz kostenlos Räder überprüft. Radfahrende können einfach mit ihrem Fahrrad vorbeikommen. Der Service ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Mobilitätsreferat bietet rund 30 kleine und zirka zweimal im Jahr auch große Radl-Checks im gesamten Stadtgebiet an. Die Checks zahlen auf das Ziel der „Vision Zero“ – keine Toten oder Schwerverletzten im Münchner Straßenverkehr – ein.

Weitere Infos zu den Radl-Checks gibt es unter muenchenunterwegs.de/termine.