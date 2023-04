Kostenloses Deutschland-Ticket für städtische Beschäftigte

Die Stadt München geht mit gutem Beispiel voran: Vom 1. Mai an erhalten alle Beschäftigten, die es möchten, das neue Deutschland-Ticket kostenlos. Diesem Vorschlag von Personalreferent Andreas Mickisch (SPD) hat der Verwaltungs- und Personalausschuss des Stadtrats in seiner Sitzung am Mittwoch zugestimmt. Wer sein bisheriges IsarCard-Abo behalten will, etwa weil dort Kinder kostenfrei mitfahren dürfen, kann dies selbstverständlich tun. Bis zu 25 Millionen Euro stellt der Stadtrat für die Fahrkarten pro Jahr zur Verfügung.

Der interne Bestellprozess ist schon seit Anfang April freigeschaltet, nun hat auch der Stadtrat formal zugestimmt. Die 43.000 Beschäftigten der Stadt München erhalten das Geld für das neue 49-Euro-Ticket vollständig erstattet. So können sie bundesweit den Nah- und Regionalverkehr nutzen. Der Zuschuss wird automatisch bei Preiserhöhungen angepasst.

Bisher haben 17.000 Beschäftigte der Stadt einen Fahrtkostenzuschuss beantragt. Sie erhalten aktuell knapp 46 Euro als Zuschuss für die Tarifzone M. Nachwuchskräfte und Mitarbeitende in Mangelberufen können bis zu 173,57 Euro für das gesamte MVV-Gebiet bekommen. Dieses Angebot bleibt weiter bestehen – die Beschäftigten können wählen, ob sie ihre IsarCardJob behalten wollen oder zum Deutschland-Ticket wechseln.

Dazu SPD-Stadträtin Micky Wenngatz:

„Die Stadt München ist eine attraktive und verantwortungsbewusste Arbeitgeberin. Wir wollen unsere Beschäftigten ermuntern, ihr Auto zu Hause stehen zu lassen und den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Das gelingt uns mit dem Fahrtkostenzuschuss schon sehr gut. Doch wir können noch besser werden. Deshalb bieten wir jetzt das Deutschlandticket an, das unsere Mitarbeitenden natürlich auch privat nutzen können. Wir gehen hier mit gutem Beispiel voran – und hoffen, dass sich viele Arbeitgeber*innen anschließen werden.“