Kostenloses M-WLAN: Stadtrat beschließt weiteren Ausbau

München, 12.10.2017. Von unterwegs aus schnell im Internet surfen oder eine E-Mail mit großem Datenvolumen verschicken – seit 2014 geht das in München an zahlreichen öffentlichen Standorten ganz problemlos. Möglich gemacht hat dies das kostenlose M-WLAN, das die Stadtwerke München im Auftrag der Stadt anbieten. Aktuell sind bereits mehr als 100 Standorte, davon 24 auf öffentlichen Plätzen, mit dem schnellen Internet versorgt. Und es sollen noch mehr werden: Allein auf Straßen und Plätzen sollen bis Ende 2018 weitere 20 Hotspots hinzukommen. Dies hat der Verwaltungs- und Personalausschuss des Stadtrats jetzt beschlossen.

Oberbürgermeister Dieter Reiter: „Ein leistungsfähiger Internetzugang ist heute ein entscheidender Standortfaktor und ein weiterer wichtiger Bau- stein in unserem Angebot der kommunalen Daseinsvorsorge. Die Münchner Bürgerinnen und Bürger, aber auch Reisende aus aller Welt nutzen M-WLAN intensiv. Deshalb freue ich mich, dass unser kostenloses Internet-Angebot jetzt noch besser wird.“

Ob auf dem Marienplatz, am Sendlinger Tor oder am Willy-Brandt-Platz in Riem – in ganz München hat die Stadt in den vergangenen Jahren M-WLAN-Hotspots eingerichtet. Mit dem jetzigen Beschluss des Stadtrats wird das Projekt bis Ende 2020 verlängert. Neben dem Ausbau von 20 weiteren M-WLAN-Standorten auf Straßen und Plätzen soll auch das Angebot von derzeit mehr als 80 Hotspots in städtischen Gebäuden – darunter auch das Rathaus, die Kfz-Zulassungsstelle oder Schulen – erweitert werden. Auch hinsichtlich Information wird das Angebot verbessert. Geplant ist, eine zentrale Managementplattform einzurichten, die die Nutzerinnen und Nutzer beim Verbinden mit M-WLAN über „Landing-Pages“ mit Daten der Stadt zum jeweiligen Standort versorgt. Dies sind zum Beispiel örtliche Angebote der Gastronomie beziehungsweise Einkaufmöglichkeiten sowie Abfahrtszeiten des öffentlichen Nahverkehrs oder touristische Informationen zu Sehenswürdigkeiten.

Zuletzt hatten durchschnittlich 70.000 Menschen das Angebot M-WLAN in rund 540.000 Sitzungen pro Monat genutzt. Im Jahr 2017 summiert sich die Zahl der Sitzungen bisher auf rund 4,8 Millionen.