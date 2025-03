Kraftstoffpreise auf neuem Jahrestief

Super E10 im Wochenvergleich 4,9 Cent billiger, Diesel um 4,2 Cent / Rohölpreis auf Dreijahrestief

Tanken ist gegenüber der Vorwoche deutlich billiger geworden, die Preise beider Kraftstoffsorten sind kräftig gesunken – das zeigt die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland. Danach kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel 1,686 Euro und damit 4,9 Cent weniger als vor einer Woche. Der Dieselpreis ging um 4,2 Cent zurück und liegt aktuell im Schnitt bei 1,624 Euro. Damit befinden sich beide Kraftstoffpreise auf einem neuen Jahrestief. Noch preiswerter als jetzt war Tanken letztmals Ende 2024.

Nach Ansicht des ADAC war der jetzige Preisrückgang überfällig, die aktuellen Kraftstoffpreise sind nunmehr wieder auf einem angemessenen Niveau. So ist nicht nur der Preis für ein Barrel Brent-Öl erneut gesunken und pendelt aktuell zumeist unterhalb der Marke von 70 US-Dollar. In den letzten Tagen wurde damit sogar ein Dreijahrestief erreicht. Vor allem hat aber auch der Euro gegenüber dem US-Dollar binnen Wochenfrist spürbar zugelegt und macht damit den Einkauf von Öl günstiger. So steht der Kurs des Euro aktuell bei über 1,09 US-Dollar und damit rund drei Cent höher als noch vergangene Woche. Gleichzeitig bedeutet das den höchsten Stand der europäischen Währung seit November 2024. Das wiederum lässt in Kombination mit dem rückläufigen Ölpreis auch Tanken derart deutlich billiger werden.

Die Verbraucher sollten trotz der Entspannung vor dem Tanken gezielt die günstigste Tankstelle in ihrer Nähe ansteuern. Dies spart nicht nur bares Geld, es erhöht auch den Druck auf teurere Tankstationen, die Preise ebenfalls den günstigeren Rahmenbedingungen anzupassen. Für den Preisvergleich empfiehlt der ADAC seine Spritpreis-App „ADAC Drive“, über die man rund um die Uhr die aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland einsehen kann.