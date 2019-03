Krailling: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Am Samstag, 23.03.2019, in der Zeit von 18:30 Uhr bis 21:20 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt über den Garten in ein Einfamilienhaus, wo sie ein Fenster im Erdgeschoss gewaltsam öffneten. Im Haus wurden mehrere Räume durchsucht und Schmuckstücke sowie eine Armbanduhr entwendet.

Die Täter konnten anschließend unerkannt entkommen. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Werbung / Anzeige

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Margaretenstraße und Gartenstraße in Krailling Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.