Krankenhaus-Ampel auf Gelb – ab heute verschärfte Corona-Regeln!

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) meldet für Samstag 552 Corona-Patient*innen auf den bayerischen Intensivstationen. Damit ist der in der in Kraft getretenen neuen Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung festgelegte Grenzwert für die Stufe Gelb der Krankenhaus-Ampel überschritten, sodass ab heute, Sonntag, 7. November, landesweit verschärfte Corona-Regeln gelten.

Dazu zählen im Einzelnen:

Die FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr, beim Einkaufen, in Alten- und Pflegeheimen und Krankenhäusern sowie in geschlossenen Räumen insbesondere in der Gastronomie sowie Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen.

im öffentlichen Nahverkehr, beim Einkaufen, in Alten- und Pflegeheimen und Krankenhäusern sowie in geschlossenen Räumen insbesondere in der Gastronomie sowie Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen. Die 3G-Plus-Regel (Zutritt nur für Geimpfte, Genesene und PCR-Getestete) für alle Einrichtungen und Veranstaltungen, für die bislang die 3G-Regel vorgeschrieben war. Anders als beim „freiwilligen 3G-Plus“ gelten Maskenpflicht, Abstandsregeln und Personenobergrenzen weiter.

Ausgenommen sind Hochschulen und außerschulische Bildungsangebote einschließlich der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Bibliotheken und Archive – hier gilt auch in Stufe Gelb weiterhin 3G.

(Zutritt nur für Geimpfte, Genesene und PCR-Getestete) für alle Einrichtungen und Veranstaltungen, für die bislang die 3G-Regel vorgeschrieben war. Anders als beim „freiwilligen 3G-Plus“ gelten Maskenpflicht, Abstandsregeln und Personenobergrenzen weiter. Ausgenommen sind Hochschulen und außerschulische Bildungsangebote einschließlich der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Bibliotheken und Archive – hier gilt auch in Stufe Gelb weiterhin 3G. Die 2G-Regel (Zutritt nur für Geimpfte und Genesene) für Clubs, Diskotheken, Bordellbetriebe und vergleichbare Freizeiteinrichtungen.

Darüber hinaus gilt ab 8. November an den Schulen die Maskenpflicht im Schulgebäude auch wieder im Unterricht am Platz, für sonstige Schulveranstaltungen sowie für die Mittagsbetreuung. An den Grundschulen gilt diese verschärfte Maskenpflicht bis 12. November, ab Jahrgangsstufe 5 bis 19. November. Grundschüler können wie bisher Stoffmasken verwenden, für Lehrkräfte sowie für Schülerinnen und Schüler ab Jahrgangsstufe 5 gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske („OP-Maske“).