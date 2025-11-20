Krippenausstellung 2025 unter dem Motto „Kommet her zur Krippe“

„Kommt her zur Krippe“ unter diesem Motto werden Krippeninteressierte in diesem Jahr zu einer neu kuratierten Ausstellung in die Unterkirche von St. Theresia/Neuhausen eingeladen.

Die Münchner Krippenfreunde e.V. habe in einem weiteren gemeinschaftlichen Projekt mit der Pfarrei und dem Kloster St. Theresia circa 30 variantenreiche Weihnachtskrippen zusammengestellt.

Die Krippenzeitreise beginnt im 18. Jahrhundert bis hin zu Werken aus der Gegenwart. Sie führt die Besucher durch verschiedene Szenen, Kunststile und Länder. Die Ausstellung zeigt somit eine breite Vielfalt von gestalterischen Interpretationsmöglichkeiten des Weihnachtsgeschehen. Beispielsweise wird eine Krippe im Stil der historischen Münchner Schule gestaltet vom letzten lebenden Schnitzer einer Alt-Münchner-Krippenkünstler-Dynastie wird zu sehen sein – eine echtes Schmankerl!

Diese Ausstellung beginnt am 30.11.2025 und endet am 06.01.2026.

Geöffnet ist jeweils sonntags von 11:45 bis 15:00 Uhr.

Zusätzlich am 26.12.25, 01.01.26 und 06.01.26

Während der Öffnungszeiten finden Führungen statt.

Der Eintritt ist frei.

Das diesjährige Motto „Kommet her zur Krippe“ soll sinnbildlich die Hand reichen, ein wenig dem stressigen Alltagstrubel zu entfliehen und Einkehr, Ruhe, sowie Besinnung auf das Echte, Wahrhaftige hinter dem Ereignis „Weihnachten“ in den Krippeninszenierungen zu finden.

Weitere Informationen u.a. zu Führungen finden Sie unter:

www.muenchner-krippenfreunde.de

Ort:

St. Theresia, Unterkirche/Krypta

Dom-Pedro-Str. 39, 80637 München

Eingang über die Kirche oder das Westportal an der Landshuter Allee

Eröffnung: 30. November 2025, 11:45 Uhr

Laufzeit: 30. November 2025 bis 6. Januar 2026

Öffnung:

Sonntags, 11:45 bis 15:00 Uhr auch am 26.12.25, 01.01. und 06.01.26

Während der Öffnungszeiten finden laufend Führungen statt.

Gruppenführungen außerhalb der Öffnungszeiten nach Absprache.

Eintritt: frei

Initiatoren: St. Theresia und der Verein Münchner Krippenfreunde e.V.