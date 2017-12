Krippenspiel und Gottesdienste zum Mitsingen: Musikalische Weihnachtszeit im Klinikum Schwabing

München, 12. Dezember 2017. Die Weihnachtszeit im Kreise seiner Lieben zu verbringen, so stellt man sich dieses Fest vor. Doch was ist, wenn man über Weihnachten in einem Krankenhaus ist? Das ist für viele Patienten eine zusätzliche Last zur Erkrankung. Die Klinikseelsorge am Klinikum Schwabing gestaltet deshalb ein festliches und stimmungsvolles Programm rund um die Feiertage, das Hoffnung machen und vom Alltag ablenken soll.

Den Anfang macht am Mittwoch, 20. Dezember, ab 15.00 Uhr das Krippenspiel der Kinder der Pfarrgemeinde „Maria vom Guten Rat“. Wer kräftig mitsingen will, kann sich auf Weihnachtslieder wie „O Du Fröhliche“ und „Stille Nacht“ freuen in der Christvesper am Heiligabend, 24. Dezember, ab 15.00 Uhr. „Mitsingen besonders erwünscht“ heißt es auch am 27. Dezember ebenfalls ab 15.00 Uhr im Sing-Gottesdienst.

Alle Gottesdienste finden Klinikum Schwabing in der Evangelischen Kirche im Haus 21 am Kölner Platz 1 statt und stehen Patienten, Angehörigen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Besuchern offen.

Termine:

Mittwoch, 20. Dezember, 15.00 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel

Sonntag, 24. Dezember, 15.00 Uhr Heilig Abend, Christvesper

Mittwoch 27. Dezember, 15.00 Uhr Singgottesdienst