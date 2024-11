Küche in Vollbrand – Harthof

Bei einem Küchenbrand ist ein Sachschaden von 100.000 Euro entstanden. Die Brandwohnung ist bis auf weiteres unbewohnbar.

Mehrere Anrufe erreichten die Integrierte Leitstelle zu einem Brand in der Kämpferstraße im Harthof. Die Anrufenden schilderten eine starke Rauchentwicklung und Flammen aus einem Fenster im ersten Obergeschoss.

Die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr bestätigten die Meldung und begannen umgehend mit dem Löschaufbau. Über den Treppenraum wurde umgehend ein Löschangriff eingeleitet. Dabei stellten die ersten Kräfte fest, dass auch der Treppenraum verraucht war. Weitere Trupps gingen zur Brandbekämpfung vor. Weitere Feuerwehrleute kontrollierten das Gebäude. Glücklicherweise befand sich niemand mehr im Gebäude. Die Bewohnerin der Wohnung war ebenfalls schon im Freien. Sie wurde von Rettungsdienstmitarbeitenden behandelt und musste aufgrund ihrer Vorerkrankung zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach dem Ablöschen des Feuers in der Küche wurde das gesamte Haus mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Die umliegenden Brandwohnungen wurden von den Einsatzkräften kontrolliert. Nach den Lüftungsmaßnahmen konnten alle Bewohnerinnen und Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. In der Brandwohnung wurde die Küche vollständig vom Feuer zerstört. Der Rest der Wohnung ist durch eine massive Ruß- und Rauchausbreitung ebenfalls unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.