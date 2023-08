Küchenbrand in Moosach – Hoher Sachschaden

Allacher Straße – Am Sonntagnachmittag ist eine Küche vollständig ausgebrannt.

Die Bewohnerin einer, im ersten Stock gelegenen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus bemerkte, dass der Geschirrspüler in ihrer Küche in Flammen steht. Sie schließt die Küchentür, warnt die restlichen Bewohner des dreistöckigen Wohnhauses und alarmiert die Feuerwehr.

Beim Eintreffen der Feuerwehr waren bereits alle Bewohner im Freien. Da die Geschädigte die Küchentür geschlossen hatte blieb das Treppenhaus rauchfrei. Somit gestalteten sich die Löscharbeiten sehr einfach. Ein Atemschutztrupp, ausgerüstet mit einem C-Rohr ging über das Treppenhaus vor und löschte die mittlerweile in Brand stehende Küchenzeile in wenigen Minuten.

Da alle Mieter anwesend waren und die Wohnungsschlüssel aushändigen konnten, war auch die Kontrolle der anderen Wohnungen auf eine eventuelle Verrauchung schnell erledigt.

Der Brand konnte auf die Küche begrenzt werden, der Schaden wird auf zirka 50.000 Euro geschätzt.