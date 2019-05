Küchenbrand in Neuhausen

Am Mittwoch, 01.05.2019, gegen 14:45 Uhr, stellte ein 16-Jähriger zur Essenszubereitung einen Topf auf ein Kochfeld der Gemeinschaftsküche einer Wohneinrichtung in der Waisenhausstraße ab. Als der 16-Jährige kurzzeitig die Räumlichkeiten verließ, gerieten zunächst der Topf und danach noch Teile der Kücheneinrichtung in Brand, wodurch die Brandmeldeanlage der Einrichtung ausgelöst wurde.

Die verständigte Feuerwehr konnte den Brand kurze Zeit später löschen. Der vorwiegend durch Brand-, Ruß- und Rauchschäden entstandene Sachschaden beträgt mehrere Zehntausend Euro. Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden.

Der 16-Jährige wurde wegen fahrlässiger Brandstiftung angezeigt.

Das Kommissariat 13 für Branddelikte hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.