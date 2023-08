Künstliche Intelligenz in der Stadtverwaltung einsetzen

Künstliche Intelligenz kann die Arbeit für die Bürger*innen in der Stadtverwaltung deutlich vereinfachen. Auf diesem Weg will die SPD/Volt-Fraktion die Mitarbeitenden und Bürger*innen bestmöglich mitnehmen. Deshalb hat sie heute gemeinsam mit der Koalitionspartnerin ein Stadtratshearing beantragt, um die Chancen und Risiken besser einschätzen zu können.

Spätestens seit der Veröffentlichung von ChatGPT ist künstliche Intelligenz in aller Munde: Zusammenfassungen von langen Texten, einen Social-Media-Post oder ein Schreiben erstellt die KI mühelos. Sie kann gerade Routinearbeiten automatisieren. Wie bei jeder neuen Technik aber birgt sie auch Gefahren. Die SPD/Volt-Stadtratsfraktion will die Digitalisierung in der Stadtverwaltung weiter vorantreiben und gleichzeitig die Mitarbeitenden auf diesem Weg eng einbinden. Deshalb soll spätestens in der ersten Jahreshälfte 2024 ein Hearing stattfinden, das darstellen soll, wie die KI die Beschäftigten in der Stadtverwaltung entlasten kann, so dass ihnen mehr Zeit für die Zusammenarbeit mit den Bürger*innen bleibt. Zentrale Leitfrage dabei ist: „Wie arbeitet die Verwaltung der Zukunft – was wäre eine Vision 2050 für München?“

Dazu sagt IT-Sprecher Lars Mentrup:

„Die Fähigkeiten von KI sind erstaunlich. Manchmal auch zum kaputtlachen. Eins ist jedenfalls klar: Es steckt enormes Potenzial darin. KI wird die Art zu Arbeiten in wenigen Jahren vollkommen umkrempeln. KIs werden unsere täglichen Begleiter sein. Lasst sie uns für die Stadtgesellschaft nutzen, dabei Risiken berücksichtigen und eine Vision für die Zukunft der Verwaltung mit KI entwickeln.“