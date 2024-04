Künstliche Intelligenz in der Stadtverwaltung

Künstliche Intelligenz (KI) bietet großes Potenzial für die Zukunft und soll bestmöglich für die Münchner Stadtverwaltung eingesetzt werden. Darüber sind sich die Mitglieder des IT-Ausschusses des Stadtrats einig. In seiner jüngsten Sitzung hat das Gremium deshalb unter anderem die Durchführung eines Stadtratshearings zum Thema „Künstliche Intelligenz – Einsatz in der Stadtverwaltung – Heute und Morgen – Chancen und Risiken“ beschlossen.

Ziel ist es, den Stadträt*innen und Interessent*innen einen Einblick in die Chancen und Risiken des Einsatzes von KI in der Stadtverwaltung zu geben. Sowohl bereits bestehende Anwendungen als auch geplante Lösungen sollen vorgestellt werden, um einen umfassenden Überblick über den Einsatz von KI in der Stadtverwaltung zu geben.

Geplant ist das Stadtratshearing am 7. Juni. Am selben Tag findet heuer zum fünften Mal der bundesweite Digitaltag statt, der mit zahlreichen Aktionen Digitale Teilhabe in den Fokus rückt. Auch das IT-Referat plant für den Tag ein vielfältiges Programm.

IT-Referentin Dr. Laura Dornheim: „Ich freue mich, dass München am 7. Juni ganz im Zeichen der digitalen Transformation stehen wird. Ich bin mir sicher, dass die vielen Akteur*innen, mit denen wir in Kontakt stehen, dazu beitragen werden, der Verwaltung und der interessierten Stadtgesellschaft die Themen KI und Digitale Teilhabe noch näher zu bringen. Ich möchte allen das Wissen und somit Werkzeug an die Hand geben, um künftig sicher und selbstbestimmt am digitalen Leben teilhaben zu können.“ Mehr Informationen zu den beiden geplanten Veranstaltungen werden in Kürze bekanntgegeben.