Kultur trifft Courage – Tollwood Winterfestival ist geöffnet

Tollwood Winterfestival ist geöffnet und lädt bis 23. Dezember zu zeitgenössischem Zirkus, Kunst, Musik und Engagement für Frieden, Demokratie und Umweltschutz zum Motto „Jetzt erst recht!“

MÜNCHEN. Wenn die Glocke der Paulskirche am 25. November 14 Uhr schlägt, ertönt Applaus auf der Theresienwiese: Das Tollwood Winterfestival öffnet die Tore; und schon füllt sich das Festivalgelände mit Stimmen, Funkeln und dem Duft nach exotischen Gewürzen und Vorweihnachtszeit. Das Tollwood Winterfestival setzt bis 23. Dezember ein deutliches Zeichen: „Jetzt erst recht!“ – das Festival lädt dazu ein, Kunst zu erleben und Mut zu zeigen. Das Highlight: das Zirkustheater „Terces“, mit dem der mehrfach ausgezeichnete Künstler Johann Le Guillerm die Menschen staunen lässt. Wer dem magischen Geheimnis auf die Spur kommen möchte, sollte schnell sein, denn die Tickets sind begehrt. Für die Vorstellungen an den Wochenenden gibt es nur noch Restkarten.

Magie eines Grenzgängers

Mit „Terces“ bringt Johann Le Guillerm ein Werk nach München, das den klassischen Zirkus weit hinter sich lässt. Bis zum 21. Dezember entführt er das Publikum in ein Universum, das an ein Labor erinnert: Objekte kippen, schweben oder rollen, als würden sie den eigenen Atem finden. Die Gesten des Künstlers bleiben fast unsichtbar. Fast unmerklich bringt er Konstruktionen aus Holz und Metall zum Leben. Johann Le Guillerm, der mit „Terces“ den dritten Teil seiner Trilogie präsentiert, arbeitet wie ein Forscher, der die Regeln der Schwerkraft neu verhandelt. Die intime Atmosphäre im dunklen Theaterzelt sorgt dafür, dass jeder Blick gespannt der Bewegung der Objekte folgt, die plötzlich zu Leben erwachen. Bis 21. Dezember täglich außer Montag und Mittwoch.

Auf dem Gelände draußen verändert sich die Stimmung, sobald die Dämmerung einsetzt. Licht tanzt auf der Theresienwiese: Jonglissimo mit „Nightlight“ verzaubert bis 29. November das Publikum auf dem Feuershowplatz – Eintritt frei. Am Performanceplatz warten Flipper auf die Menschen, die hier in eine virtuelle Welt eintauchen – Holoqué lädt zu „Steam Pinballs“. Der Hexenkessel wird zum Treffpunkt für die ganze Familie – täglich mit verschiedenen Konzerten. Als Beispiel: Am Mittwoch, 26. November, um 14:30 Uhr erzählt Andy Kuhn die „Geschichte vom viel zu kleinen Nussknacker“; abends um 19:30 Uhr gibt’s Austropop und Alpenrock mit Austria Project. Und am 1. Dezember trifft sich München zum Rudelsingen um 19 Uhr mit einer Begrüßung des Kabarettisten Andreas Rebers. Der Eintritt in den Hexenkessel ist frei.

Botschaften leuchten

Das Tollwood-Gelände als Freilichtmuseum: Schon am Eingang empfängt die große Friedenstaube von Torsten Mühlbach und Gregor Passens die Besuchenden und glitzert im Licht. Wenn es dunkel wird, leuchten vom Dach des Mercato-Zeltes Botschaften über Zusammenhalt, Verantwortung für die Umwelt und Frieden in die Nacht. Das etwa vier Meter große Peace-Zeichen auf dem Freigelände lädt dazu ein, eigene Friedensbeiträge zu formulieren. Und im Engagement Labor geben engagierte Menschen Tipps, wie Engagement entsteht. Zum Beispiel am Donnerstag, 27. November, um 18 Uhr Josephine Goss, Campaignerin bei WeAct, der Petitionsplattform von Campact, in ihrem Workshop „Das 1×1 des Campaigning – Online-Petitionen zum Erfolg bringen“. Anmeldung unter umwelt@tollwood.de

Mittwochs sind im Theaterzelt „Stimmen, die bewegen“ zu hören. Die Live-Reportage von Louisa Schneider am 26. November und der Live-Podcast der Süddeutschen Zeitung zur „Deutsch-Amerikanischen Freundschaft“ am 10. Dezember sind bereits ausgebucht. Anmeldungen sind noch für das Buchgespräch von Gerald und Francesa Knaus „Welches Europa brauchen wir?“ am 3. Dezember und die Podiumsdiskussion „Wege zum Frieden“ am 17. Dezember, jeweils um 20 Uhr, möglich unter www.tollwood.de/reservierung. Der Eintritt ist frei.

Silvester mit Live-Musik und Harry Klein

Tickets kann man sich jetzt schon für den Jahresabschluss auf der Theresienwiese sichern: Am 31. Dezember endet das Festival mit der großen Silvesterparty. Live-Bands und DJs begleiten den Übergang ins neue Jahr. Der Münchner Club Harry Klein sorgt für elektronische Nächte. Vier Indoor-Bereiche und eine Outdoor-Area machen die Feier wetterfest und offen für alle Generationen.

Das Tollwood Winterfestival zeigt, wie Kunst, Kultur und Engagement zusammenkommen. Für einen Monat wird die Theresienwiese zu einem Ort, der Hoffnung und Engagement sichtbar macht – jetzt erst recht.