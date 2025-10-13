Kultur tut gut – Mental Health Arts Festival im Gasteig HP8

Viele bekannte Persönlichkeiten aus Kultur, Sport und Medien stehen beim Mental Health Arts Festival vom 22. bis 26. Oktober im Gasteig HP8 auf der Bühne – und das bei freiem Eintritt.

Was verbindet Spitzensportler Sven Hannawald, Sängerin Zoe Wees, Moderatorin Lina Larissa Strahl, Influencerin Beekaa und Aktivistin Kokonelle? Sie setzen auf mentale Gesundheit – und zeigen im Gasteig HP8, wie man sie stärken kann.

„Der Gasteig ist der ideale Ort, um Kultur und Mental Health zu verknüpfen“, sagt Gasteig-Geschäftsführerin Stephanie Jenke. „Kultur tut gut. In Zeiten zunehmender Verunsicherung und Vereinsamung der Gesellschaft wollen wir Menschen motivieren, selbst aktiv zu werden und etwas für ihre mentale Gesundheit zu tun. Deshalb gibt es beim Festival neben Konzerten, Vorträgen und Panels auch viele Workshops und Mitmach-Angebote.“

Fünf Tage lang bietet das Festival rund 50 Veranstaltungen, um sich inspirieren zu lassen: Wer Lust auf Bewegung hat, macht Yoga oder tanzt bei „Legal Ecstasy“. Wer Input braucht, erlebt bei „Coaching in Concert“ Musik als mentale Stärkung oder spürt Empowerment beim Workshop „Fempower yourself“ von der Aktivistin Kokonelle und der Rapperin Taiga Trece. Und wer entspannen möchte, baut Lego-Konstruktionen, um sich Themen wie „Stress“ spielerisch zu nähern.



Ein zentraler Ruhepol ist die Mentale Tankstelle von der Beisheim Stiftung: Bei 20-minütigen Kurzcoaching-Sessions, Entspannungsübungen und Meditationen können Besucher*innen Kraft schöpfen.

„Das Thema mentale Gesundheit hat für unsere Stiftung eine große Bedeutung“, sagt Ulf Matysiak, Geschäftsführer der Beisheim Stiftung. „Deswegen freuen wir uns, den Gasteig nun zum dritten Mal darin zu unterstützen, die mentale Gesundheit innerhalb eines Festivals in den Mittelpunkt zu stellen. Die Kultur schafft ganz eigene Zugänge zu diesem Thema. In diesem Jahr ist die Programm-Vielfalt sehr groß und wir hoffen, dass besonders viele junge Menschen so Angebote finden, die sie ansprechen oder neugierig machen.“

Neben einem Vortrag über übermäßigen Bildschirmkonsum und dem Bayern 2-Panel zum „Mentalen Ungleichgewicht“ widmet sich auch der ZEIT-Campus Live-Podcast mit Influencerin Beekaa Themen, die besonders die jüngere Generation betreffen.

Dasselbe gilt für das Go Mental! International Film Festival Berlin: Die ausgewählten Kurzfilme, die im Gasteig HP8 gezeigt werden, beschäftigen sich vor allem mit der seelischen Gesundheit von Jugendlichen. Spannend hier: Die Filmemacher*innen sind selbst vor Ort und stehen nach den Vorführungen zum Austausch zur Verfügung.

Pop Star Zoe Wees bezeichnet Musik als ihre Therapie: „Sie hilft mir, meine eigenen Probleme zu verarbeiten. Durch das Schreiben und Singen arbeite ich Dinge auf, die mich belasten, und finde einen Weg, sie loszulassen.“ Im Interview mit Lina Larissa Strahl gibt Zoe Wees vor ihrem Gratis-Konzert „Zoe Wees unplugged“ persönliche Einblicke und erklärt, warum für sie Mental Health an allererster Stelle steht.

Das gesamte Festival-Programm im Überblick findet sich auf gasteig.de/mhaf .